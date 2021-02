Nowe animacje w Windows 10. Aktualizacja coraz bliżej

Animacje w Windows 10 staną się szybsze i płynniejsze

"Na podstawie opinii wprowadziliśmy kilka drobnych poprawek w nowej animacji uruchamiania aplikacji, aby zwiększyć jej szybkość i sprawić, że będzie ona trochę płynniejsza"

Na wypadek gdyby nasi czytelnicy zapomnieli, przypominam, że druga z tegorocznych głównych aktualizacji systemu Windows 10 zawierała będzie mnóstwo zmian w zakresie interfejsu popularnego oprogramowania. Windows 10 21H2 (Sun Valley) to nowe Centrum Akcji nowy pasek zadań oraz wiele innych mniejszych i większych innowacji, nie tylko od strony graficznej. Jedną z tych należących do kategorii drobniejszych są nowe animacje - szybsze i płynniejsze.Firma Microsoft potwierdziła jakiś czas temu, że pracuje nad nowymi animacjami i wygląda na to, że firma testuje kolejnych ich wariant, który będzie "szybszy" i "płynniejszy" od tego, który zaprezentowano wcześniej insiderom. Przypominam, że udostępniony jakiś czas temu Windows 10 Build 21277 pozwalał sprawdzić w działaniu funkcję płynniejszego prezentowania efektów przejścia, dla animacji wyświetlanych podczas otwierania lub zamykania okna aplikacji - i na razie tylko tam.- informuje Microsoft w dzienniku zmian kompilacji Windows 10 Build 21313. Nowe animacje w systemie Windows 10 jako pierwsi przetestują członkowie programu Windows Insider , mający dostęp do wersji preview wzmiankowanego buildu.