Zmiana tapety w Android Auto w końcu możliwa. Długo na to czekałem

Android Auto 6.1 pozwala zmienić tapetę

Android Auto oficjalnie w Polsce zadebiutował z początkiem grudnia ubiegłego roku, choć żadną tajemnicą nie jest to, że wiele osób korzystało z systemu jeszcze przed rozpoczęciem dla niego oficjalnego wsparcia. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, Android Auto to aplikacja opracowana przez Google, która uruchomiona na smartfonie pozwala przesyłać jego zawartość do systemu multimedialnego kompatybilnego samochodu - przewodowo lub bezprzewodowo. Jest to rozwiązanie znacznie doskonalsze od systemów infotainment stosowanych przez koncerny motoryzacyjne. Miło mi poinformował, że właśnie wydane Android Auto 6.1 przynosi praktyczne usprawnienie.Z Android Auto korzystam w swoim samochodzie od kiedy tylko mogłem dokupić sobie tę opcję i jego działaniem jestem zachwycony. Mapy Google jako nawigacja, Spotify jako odtwarzacz muzyki i każda podróż staje się przyjemniejsza. Jedną z rzeczy, której moim zdaniem brakowało, były większe możliwości personalizacji interfejsu. Te pojawiły się przy okazji najnowszej aktualizacji o numerze 6.1.