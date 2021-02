5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #223]

FlipaClip

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,99 zł-12,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Rozbudowana aplikacja do tworzenia animacji poklatkowych. Wyposażono ją w szereg narzędzi do rysowania - wystarczy, że na kolejnych kartach zmienimy nieco obrazek lub dodamy nowe elementy, by powstała prosta animowana scena.Dodatkowym atutem jest możliwość importowania zdjęć, filmów i muzyki do naszych projektów.Darmowa wersja wiąże się z pewnymi ograniczeniami (znak wodny, długość materiału itp.).