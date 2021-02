Hexpress - grać na instrumentach każdy może (recenzja)

Lekka aplikacja rozbudzi kreatywność.





Hexpress – wirtualne instrumenty muzyczne na smartfonie

Cena: 0 zł / Android: 4.0 i nowsze

Umiejętność gry na instrumentach muzycznych to marzenie wielu osób. Niestety nie każdy ma możliwości i predyspozycje, by zostać wirtuozem fortepianu czy skrzypiec. Okazuje się, że do dobrej zabawy z graniem muzyki wystarczy smartfon.Hexpress to ciekawa i prosta w obsłudze aplikacja z wirtualnymi instrumentami muzycznymi. Pozwala pobawić się i zagrać proste utwory między innymi na gitarze, perkusji czy organach.Od razu warto wyjaśnić, że nie jest to profesjonalny symulator instrumentów. Uproszczona forma nadaje się jednak dla dzieci czy osób, które chcą uwolnić nieco swoją kreatywność. Wystarczy wybrać jeden z kafelków i możemy zacząć grę.Aplikacja działa płynnie, jakość odtwarzanych dźwięków jest wystarczająca. Całości dopełnia przyjemna rysunkowa oprawa graficzna. Sporym atutem jest brak reklam.Hexpress to ciekawy projekt - pozwala na swobodną zabawę muzyką. Minusy? Brak instrukcji utrudnia korzystanie z niektórych instrumentów.