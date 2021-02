Zdjęcia Google z nowościami na Androidzie. Jest nowy edytor!

Google rozszerza możliwości aplikacji.





Zdjęcia Google – co nowego?





Google automatycznie zaproponuje wygląd nieba na zdjęciu

Google postanowiłododając do niej funkcje, które do tej pory były dostępne jedynie dla posiadaczy urządzeń z serii Pixel. Nie ma jednak nic za darmo – osoby posiadające smartfony z Androidem, które będą chciały skorzystać ze wspomnianych nowości,Tego typu zagranie nie jest nowością. Od dłuższego czasu krążyły plotki na temat tego, iż Google będzie chciało w pewien sposób zarabiać na swoim programie do zdjęć. Wygląda na to, że zaczyna się to dziać już w pełni oficjalnie.Google rozpoczęło oferowanie swoich nowych funkcji w Zdjęciach, wśród których znajdziemy rozwiązania. Warto wymienić tu takie funkcje, jakoraz Color Pop. Pierwsze dwie opcje pozwalają manipulować fotografiami, jak portretami, zmieniając rozmycie tła czy tez oświetlenie. Ostatnia z możliwości oznaczona jakosłuży do inteligentnego poprawiania kolorów na fotografiach.Co ciekawe, w oficjalnym oświadczeniu dla The Verge, Google twierdzi, iż nie traktuje opisywanych wyżej funkcjonalności jako rozwiązań premium. Mogą z nich jednak skorzystać tylko te osoby, które opłacają abonament.Oprócz Portrait Blur, Portrait Light oraz Color Pop, Google oferuje takżenową opcję poprawiającą kontrast oraz jasność, a także– możliwość, która pozwala na modyfikowanie sylwetek znajdujących się na tle nieboskłony.Ile trzeba zapłacić, aby móc z tego skorzystać? W przypadku abonamentu Google One będzie to. W tej cenie otrzymamy również 200 GB na dane na Dysku Google oraz będziemy mogli skorzystać z opcji rodzinnej, pozwalającej dzielić się przestrzenią w określonej grupie.Czy warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami.Źródło: TheVerge / fot. Luca - Unsplash