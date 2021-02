Aplikacja Google przetłumaczy i przeczyta na głos przeglądany artykuł

Google wprowadza istotne zmiany do swojej aplikacji

Google ostatnimi czasy dosyć dynamicznie rozwija swoją podstawową aplikację na Androida. Przez ostatnie tygodnie usprawnienia doczekała się wbudowana w nią przeglądarka internetowa. Interfejs uległ przeprojektowaniu, co zwiększyło intuicyjność usługi. Wygląda na to, że to nie koniec przygotowywanych nowości.Część użytkowników zaczęła bowiem dostrzegać u siebie kilka świeżych funkcjonalności w wewnętrznej przeglądarce. Ich obecność została zauważona w wersji beta, po kliknięciu w menu oznaczone trzema kropkami.Pierwszą nowością jest. Mamy do czynienia z dosyć sprytnym zabiegiem, gdyż wykorzystana została tu funkcja zaimplementowana od dłuższego czasu w Asystencie Google. Po kliknięciu wyświetlony zostanie specjalny odtwarzacz (możemy zatrzymać lub przyspieszyć czytanie), a mówione właśnie słowa będą odpowiednio podświetlane.Wprowadzono również opcję, której sposobu działania nie trzeba raczej tłumaczyć. Po jej aktywacji, u dołu ekranu pojawi się dedykowany pasek. Z jego poziomu ustawić możemy docelowy język oraz wyłączyć funkcjonalność. Całość wygląda identycznie, jak w odpowiedniku obecnym w przeglądarce Chrome Trzeba przyznać, że. Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy Google zdecyduje się na ich powszechne wdrożenie. Na razie zauważone zostały wyłącznie w wersji beta aplikacji. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. pixabay.com (PhotoMIX-Company)