BSOD w Windows 10? Microsoft udostępnia ważną aktualizację

Przypuszczam, że u wielu naszych czytelników korzystających z systemu Windows 10, niebieskie ekrany śmierci ( BSOD ) występują niezwykle rzadko. Nie oznacza to oczywiście, że Microsoft zupełnie wyeliminował ten problem w swoim najnowszym OS-ie - wręcz przeciwnie. Cyklicznie dowiadujemy się o nowych błędach, prowadzących do wyświetlania charakterystycznych komunikatów na niebieskim tle. Deweloper z Redmond poinformował właśnie o udostępnieniu aktualizacji, która ma wyeliminować je na "pewnej grupie" urządzeń.Firma Microsoft potwierdziła, że styczniowe i lutowe poprawki zbiorcze dla systemu Windows 10, udostępnione w drugi wtorek każdego z tych miesięcy, zawierały bug, mogący powodować pojawianie się niebieskich ekranów śmierci u niewielkiej grupy użytkowników systemu. Stosowny wpis na ten temat pojawił się na stronie wsparcia technicznego w czwartek, 11 lutego. Błędy związane są głównie ze sterownikami Wi-Fi.Microsoft przygotował awaryjną aktualizację o numerze KB5001028, spoza głównego pasma poprawek, mającą na celu naprawienie usterki występującej na niektórych komputerach z Windows 10 i zainstalowanymi łatkami KB4598298 lub KB4601315. Co dokładnie zawiera KB5001028?Aktualizacja KB5001028 zawiera dokładnie jedną poprawkę, która ma zażegnać błędy związane z plikiem nwifi.sys, towarzyszące użytkownikom Windows 10 nawiązującym połączenie z sieciami Wi-Fi z protokołem WPA3. Problemy mogą pojawiać się nie tylko w trakcie korzystania z oprogramowania, ale także wybudzania systemu z uśpienia lub hibernacji.Aby pobrać aktualizację KB5001028, należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na Menu Start i z listy wybrać "Ustawienia". Tam trzeba jeszcze kliknąć w "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Sprawdź aktualizacje".Źródło: Microsoft