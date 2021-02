Discord z poprawką krytycznego błędu. Gracze będą zadowoleni

Discord naprawił poważny błąd

Źródło: Microsoft

Discord to obecnie jedna z najpopularniejszych platform umożliwiających komunikację tekstową oraz głosową. Stosunkowo niedawno deweloperzy ogłosili, że będą próbować odczepić od niej łatkę „usługi tylko dla graczy”. Cóż, udaje im się to całkiem nieźle.Nie oznacza to jednak, iż Discord przestał być atrakcyjny dla fanów cyfrowej rozrywki. Komunikator wciąż oferuje szereg funkcji uprzyjemniających zabawę w grach wideo. Mowa chociażby o obecności nakładki systemowej. Za jej pośrednictwem możemy w szybki sposób np. włączyć czat tekstowy/głosowy w formie widżetu.Microsoft poinformował, że przez ostatni czas użytkownicy mogli doświadczać uciążliwego problemu podczas próby uruchomienia części gier na Windowsie 10 (w wersji 20H2, 2004 oraz 1909). Jak się okazuje, winny temu procederowi miał być Discord. Funkcja nakładki w grze miała sprawiać, żeTechnologiczny gigant zachęcił więc do dezaktywacji opcji i cierpliwego oczekiwania na ruch ze strony zespołu Discorda. Na ten nie musieliśmy długo czekać.Jeśli się wciąż pojawia – warto sprawdzić czy update na pewno został zainstalowany.Mamy tu do czynienia z naprawdę interesującą sytuacją, gdzie jedna firma reaguje na problemy wynikające z nieprawidłowości usługi innych deweloperów. Discord jednak powodował kłopoty na Windowsie 10, więc decyzja Microsoftu wydaje się zrozumiała. Gdyby oświadczenie się nie pojawiło, to na stosowny patch jeszcze pewnie byśmy poczekali.Źródło: Microsoft / Foto. Discord