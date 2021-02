Masz leciwy PC? Google Chrome nie zainstalujesz na komputerze ze starym procesorem

Stare CPU bez instrukcji SSE3 nie uruchomią Google Chrome





Najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome ma nr 88 / foto. Instalki.pl A ujmując kwestię jeszcze bardziej szczegółowo - zestaw instrukcji SIMD o nazwie SSE3, który jest wymagany w przypadku użytkowania najnowszej wersji Google Chrome. Firma nawet wyświetlała stosowny komunikat w ostatnich wersjach przeglądarki z ostrzeżeniem o zbliżającym się zakończeniu wsparcia. Czy mamy się czego realnie obawiać? Nie są to wcale nowe zestawy instrukcji, a mające już sporo lat. Od tego czasu dostaliśmy chociażby SSE4 czy AVX. Można też wyciągnąć wniosek, że podobne ograniczenie będzie dotyczyło innych przeglądarek opartych o silnik Chromium, a w tej chwili większość korzysta właśnie z niego.

Windows 7 jeszcze z co najmniej rokiem wsparcia Google Chrome

Producenci oprogramowania stopniowo wycofują swoje wsparcie dla maszyn z zainstalowanym Windowsem 7, a bardzo wiele aplikacji od dawna nie działa już na wiekowym Windowsie XP. Tym razem nie chodzi o kwestie systemu operacyjnego, a sprzętu. Konkretnie winne mają być procesory.Gdzie konkretnie zaczyna się granica i jaki komputer można w tym duchu nazwać bardzo leciwym, a nie tylko lekko podstarzałym? Aby uruchomić Google Chrome, ze stajni Intela należy mieć co najmniej Intel Pentium 4 czy Celeron z linii Prescott lub nowszej (ostatnich kilka modeli na podstawkę 478 i modele na 775), które debiutowały w 2004 roku. W przypadku procesorów AMD, wprowadzenie instrukcji SSE3 miało miejsce dla AMD Athlonów64 od linii Venice z 2005 roku (a także od niektórych Sempronów serii Palermo). Modele te występowały na gniazdach 754 i 939. Wszystkie wymienione linie są nawet jeszcze jednordzeniowe (choć część dwuwątkowa). Posiadacze maszyn z CPU o większej liczbie rdzeni mogą spać spokojnie.W kwestii systemu, to na razie użytkownicy Windowsa 7 nie są poszkodowani. Oczywiście aktualizacja do nowszej wersji jest mocno zalecana, bo nie licząc braku kompatybilności z różnymi programami, siódemka po prostu nie dostaje już łatek bezpieczeństwa. Jednak w przypadku zgodności z Google Chrome, na razie nie dzieje się nic złego. Jak można przeczytać na stronach pomocy - "Będziemy nadal w pełni obsługiwać Chrome w systemie Windows 7 przez co najmniej 24 miesiące po dacie zakończenia obsługi tego systemu przez firmę Microsoft, co najmniej do 15 stycznia 2022 roku." Oczywiście najnowszą wersjęŹródło i foto: Google / własne