10 trików na Discord. Każdy z nich warto znać

Źródło: mat. własny

4. Przycisz krzykaczy, podgłośnij nieśmiałych

5. Opanuj język znaczników Markdown

Pogrubienie: **TEKST**

**TEKST** Kursywa: *TEKST* lub _TEKST_

*TEKST* lub _TEKST_ Pogrubienie z kursywą: ***TEKST***

***TEKST*** Podkreślenie: __TEKST__

__TEKST__ Przekreślenie: ~~TEKST~~

~~TEKST~~ Kod: `TEKST`

`TEKST` Usunięcie embedu: <LINK>

6. Ustaw skróty klawiszowe najważniejszych funkcji

7. Poznaj przydatne komendy

8. Zintegruj Discord z innymi platformami

9. Dodaj boty na Discord

10. Współdziel ekran z innymi, o ile potrzebujesz

Źródło: tryb normalnyŹródło: tryb kompaktowyKażdy kto używa Internetu do komunikacji głosowej doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jednych internautów słuchać doskonale i aż za głośno, a innych prawie wcale. Jedni ludzie sa z natury krzykaczami i mówią nonstop podniesionym tonem głosu, a innym brakuje nieco śmiałości, przez co trudno ich czasem zrozumieć. Discord pozwala rozwiązać ten problem, oddając w ręce użytkowników możliwość ustawiania poziomu głośności dla każdego z użytkowników danego serwera. Ktoś Cię irytuje? Przycisz głośność jego wiadomości głosowych lub zupełnie je wycisz. Masz problemy ze zrozumieniem osoby, z którą lubisz rozmawiać? Zwiększ poziom głośności. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pseudonimie rozmówcy i skorzystać z suwaka "głośność użytkownika".Źródło: mat. własnyMarkdown to język znaczników do formatowania tekstów, zaprojektowany przez Johna Grubera i Aarona Swartza w celu uproszczenia tworzenia i formatowania tekstu. Co ciekawe, obsługuje go także Discord, z czego mało który użytkownik zdaje sobie sprawę. Chcąc zaskoczyć innych, warto znać choćby te komendy:Discord, jak w zasadzie każdy program, najłatwiej jest obsługiwać za pomocą skrótów klawiszowych. Oprócz tych ustawionych domyślnie, użytkownik może zdedifiniować własne. Przejdź do menu "Ustawienia użytkownika" (klik na koło zębate w lewym dolnym rogu interfejsu), a następnie wybierz "Skróty klawiszowe" z listy. Teraz musisz jeszcze tylko kliknąć na "Dodaj skrót klawiszowy" i pododawać to, co tylko zapragniesz.Źródło: mat. własnyByć może nie chcesz dodawać nowych skrótów, a korzystać z tego, co przygotowali twórcy aplikacji Discord. Lista skrótów klawiszowych Discord znajduje się w tym samym miejscu, w którym ustawia się nowe skróty. Kliknij na "Ustawienia użytkownika" i "Skróty klawiszowe", a poznasz je wszystkie.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ze swoim profilem Discord zintegrować inne popularne apki. Dzięki temu inni internauci na serwerze będą widzieli na przykład czego słuchasz na Spotify lub w co grasz na Steam. Discord obsługuje integrację z łącznie dziewięcioma serwisami - Twitch, YouTube, Blizzard Entertainment, Steam, Reddit, Facebook, Twitter, Spotify i Xbox Live. Do każdej z nich zalogujesz się otwierając menu ustawień i wybierając z listy "Połączone konta".Źródło: mat. własnyOsoby zarządzające serwerami Discord powinny zaznajomić się z funkcją dodawania botów. Te są w stanie pełnić przeróżne funkcje. Mogą wspomagać moderację, usuwając automatycznie wyzwiska, potrafią odtwarzać muzykę na życzenie, dzielić się memami, opowiadać dowcipy lub wykonywać dziesiątki mniej lub bardziej pożytecznych działań.Źródło: mat. własnyBy dodać bota na swój serwer Discord należy odwiedzić jedną z witryn agregujących różne boty. Uwaga: zadbaj o to, aby była to witryna sprawdzona i bezpieczna. My polecamy Bots on Discord, Top.gg oraz Discord Bot List. To właśnie tam znajdziesz mnóstwo botów, które dodasz na swój Discord. Po znalezieniu odpowiedniego bota, wystarczy kliknąć na przycisk Add to Discord, Add Bot, Add to Server lub podobne. Po wysłaniu zaproszenia dla bota zostaniesz przeniesiony do ekranu logowania, gdzie będziesz musiał wpisać dane swojego konta.Źródło: mat. własnyKonfiguracja każdego bota jest inna, ale dla większości przygotowano w sieci dedykowane poradniki.Nie tylko Zoom i Microsoft Teams dają możliwość współdzielenia ekranu w trakcie rozmowy z innymi internautami. Pozwala na to także Discord - do wyboru są opcje udostępniania całego ekranu lub tylko wybranego okienka. Współdzielenie ekranu w Discord obejmuje zarówno prywatne rozmowy wideo 1na1 oraz rozmowy grupowe.Aby udostępnić ekran na Discord, należy na początku nawiązać połączenie głosowe z rozmówcą, klikając na jego nazwę na liście prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zadzwoń" lub wejść na dowolny kanał głosowy. Następnie trzeba kliknąć w lewym dolnym rogu interfejsu na napis "Ekran", któremu towarzyszy charakterystyczna ikona symbolizująca udostępnianie.Źródło: mat. własnyPrzypominamy, że aplikację Discord w wersji desktopowej i mobilnej pobrać można za pośrednictwem naszej bazy aplikacji, korzystając z poniższych odnośników. Wariant dla sprzętu z systemem operacyjnym iOS dostępny jest bezpośrednio w AppStore.Źródło: mat. własny