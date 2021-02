Microsoft Word – nowy ciemny motyw już dostępny dla insiderów

Sprawdź, jak go wypróbować.

Od listopada ubiegłego roku wiemy, że Microsoft pracuje nad ciemnym trybem z prawdziwego zdarzenia dla jednego ze swoich programów – Word. Rzecz jasna, ten od dawna podobny tryb posiada, jednakże nie obejmuje on wirtualnej kartki papieru, na której użytkownik umieszcza swój tekst, co dla niektórych jest sporym utrapieniem. Wygląda jednak na to, że coraz bliżej ujrzenia światła dziennego jest rozbudowany tryb ciemny, pozwalający pisać białymi literami na czarnym tle.O powyższym świadczy fakt, że Microsoft udostępnił udoskonalony ciemny motyw użytkownikom należącym do tak zwanego programu Insider . Program ten umożliwia testowanie najnowszych, jeszcze nie wydanych wersji oprogramowania giganta z Redmond.Jeżeli jesteś jednym z członków programu Insider, aby wypróbować nowy tryb ciemny upewnij się, że zainstalowałeś na swoim komputerze wydanie beta programu Microsoft Word w wersji 2012 (build). Następnie wykonaj poniższe kroki:Otwórz program Microsoft Word (beta).Kliknij w lewym górnym rogu okna aplikacji w „Plik”.Z wysuniętego menu wybierz opcję „Konto”.Zmień Motyw Pakietu Office na „Czarny”.

Włączanie ciemnego motywu w Microsoft Word. | Źródło: Microsoft

Aby w Microsoft Word zmienić kolor kartki na czarny, wystarczą dwa kliknięcia. | Źródło: Microsoft

Nowy ciemny motyw – kiedy koniec testów?

Jeżeli zrealizowałeś wymienione czynności, Twoim oczom ukazał się dotychczasowy ciemny motyw dostępny w Wordzie. Aby zmienić kolor wirtualnej kartki papieru z białego na czarny, przejdź w programie do zakładki Widok, a następnie kliknij w opcję „Zmień tryb”, której towarzyszy ikona Księżyca w kształcie sierpu.Oczywiście, po zmianie koloru kartki z białego na czarny, zmieni się także domyślny kolor tekstu w programie – z czarnego na biały. W innym wypadku ten po prostu nie byłby czytelny.Co istotne, nowy ciemny motyw nie oddaje odpowiednio tego, jak tworzony dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu albo w momencie, gdy ktoś inny otworzy go na własnym komputerze. Zatem, aby sprawdzić, jak w takich sytuacjach będzie się prezentował, warto przed drukiem czy wysłaniem go komukolwiek na moment zmienić kolor wirtualnego papieru na biały.Niestety, póki co nie wiadomo, kiedy udoskonalony ciemny motyw zadebiutuje w stabilnym wydaniu Worda. Co jednak ważne, początkowo podobno ma on pojawić się tylko w desktopowej wersji programu. Jako że Microsoft dba o spójność swoich usług, wierzymy jednak, że prędzej czy później zostanie on udostępniony także w aplikacji mobilnej firmy.Pamiętajcie, że pakiet Microsoft 365, w skład którego wchodzi program Microsoft Word, możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Z tej samej bazy na urządzenia z Androidem pobierzecie aplikację Microsoft Office która łączy w sobie usługi Microsoft Office, Excel oraz Power Point.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Microsoft/Canva