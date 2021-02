Teksty piosenek wracają do Spotify. Usługa w kolejnym kraju

Spotify naprawia to, co zepsuło.

Kilka lat temu użytkownicy Spotify w Polsce mogli cieszyć się tekstami piosenek wyświetlanymi podczas słuchania ich ulubionych utworów. Niestety, swego czasu Spotify zakończyło współpracę z firmą, która tę usługę dostarczała, a funkcja z aplikacji po prostu zniknęła. Już dawno słyszy się o jej nadciągającym powrocie i wygląda na to, że jest on coraz bliżej. W ubiegłym roku Spotify udostępniło ją na 26 rynkach, głównie w Azji i Ameryce Południowej, a teraz trafiła ona do kolejnego kraju, w ramach testów.Jak właśnie się dowiedzieliśmy, teksty piosenek w Spotify są już testowane w Stanach Zjednoczonych. Rzecz jasna, dotychczas dostęp do nich otrzymało niewielu użytkowników, jednak możemy tylko zgadywać, o jakiej liczbie mowa.Co ciekawe, Spotify wcale nie testuje tekstów piosenek w USA tylko po to, by sprawdzić, jak funkcja działa. Oprócz tego w ramach omawianego procesu firma pragnie dokonać pomiaru popytu na teksty piosenek wśród użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, mimo że sama przyznaje, iż takie testy są wśród konsumentów jedną z najbardziej pożądanych funkcji., poinformował przedstawiciel Spotify.

Teksty piosenek wyświetlane w aplikacji Spotify na niektórych rynkach, zapewnione przez firmę Musixmatch. | Źródło: Musixmatch

Spotify i Musixmatch

Co z tekstami piosenek w Polsce?

Za nowe teksty piosenek w Spotify odpowiada włoska firma Musixmatch, czyli o dziwo ta sama, dzięki której Spotify wyświetlało teksty piosenek do 2016 roku. W 2016 roku teksty piosenek zostały w Spotify zastąpione kartami „Behind the Lyrics” firmy Genius, które wyświetlały tylko małe fragmenty tekstów oraz ciekawostki na temat konkretnego wykonawcy czy utworu. Cóż, to rozwiązanie nie jest najlepszym, co Spotify dotychczas miało okazję zaoferować.Jak wspomniałam, w ubiegłym roku Spotify zaczęło wyświetlać teksty piosenek na 26 rynkach. Są to Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru, Boliwia, Kostaryka, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Indie, Nikaragua, Panama, Paragwaj, El Salvador, Urugwaj, Wietnam, Filipiny, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Tajwan, Singapur oraz Hongkong. Dodatkowo wcześniej w tym miesiącu usługa została udostępniona w Korei Południowej.Mam nadzieję, że w końcu usługa trafi także do Spotify w naszym kraju i innych w Europie. Niestety, póki co nie wiadomo jednak, kiedy mogłoby to nastąpić.Nie wiem jak Wy, ale ja nie mam ochoty szukać tekstów piosenek w sieci za każdym razem, kiedy słucham Spotify, a akurat chce pośpiewać do utworu, którego nie pamiętam w całości. Nie rozumiem, dlaczego Spotify tak bardzo zwleka z udostępnieniem tekstów piosenek na kolejnych rynkach. Oby wkrótce ta zwłoka dobiegła końca.Źródło: Engadget , fot. tyt. Canva/Musixmatch