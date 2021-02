Oto Android 12. Tak może wyglądać i działać nowy system Google

Zrzuty ekranu trafiły do sieci.





Android 12 – co nowego?





fot. XDA

No właśnie… prywatność





fot. XDA

Nowe widżety





fot. XDA

Android 12 – dla których urządzeń?





Google przygotowuje się do wydania kolejnej, dużej wersji Androida oznaczonej numerem 12. Nowe oprogramowanie pojawi się jeszcze w tym roku i zapewne dowiemy się więcej na jego temat podczasodbywającej się w maju.Przed wydaniem stabilnej wersji Androida, Google udostępnia dokumentację i kod źródłowy swoim głównym partnerom, aby dać im czas na przygotowanie swoich wersji oraz dostosowanie ich do nakładek.Do sieci przedostała się jednak rzekomo pierwsza, wczesna wersja robocza wspomnianego dokumentu Google, która podsumowujeCzego więc możemy się spodziewać? Rzućmy okiem.Jeden z rzekomych zrzutów ekranu przedstawia zupełnie. Przeźroczystość zniknęła i została zastąpiona nieprzezroczystym, jasnobeżowym tłem – kolor będzie zapewne zależał od motywu stosowanego przez użytkownika. Widać także, iż Google oddzieliło sekcję rozmów na komunikatorach od pozostałych powiadomień.Liczba kafelków szybkich ustawień została, co sprawia, że każda ikona stała się wizualnie większa. Pozycja daty i zegara została zamieniona, a w prawym górnym rogu pojawiło się nic innego, jak… nowe wskaźniki dotyczące prywatności.Wygląda na to, iż Google będzie miało zamiar dodać do swojego oprogramowaniaAndroid 12 miałby się doczekać specjalnego ostrzeżenia w postaci wskaźników na pasku stanu, kiedy aplikacja będzie korzystała z kamery lub mikrofonu. Skądś już to znamy, prawda?Google testuje tego typu rozwiązania od ponad 2 lat (!), więc miło byłoby zobaczyć je w końcu w Androidzie 12. Z nowymi zmianami wiążą się także zupełnie nowe opcje, które mają przyjąć postać przełączników pozwalających na całkowite wyłączenie kamery oraz wyciszenie mikrofonu. Google w Androidzie 12 może więc pozwolić naTo mogłoby być ciekawe.Google w Androidzie 12 nie planuje gruntownego przeprojektowania widżetów, jednak mogą one doczekać się swoistych zmian. Na kilku zrzutach ekranu możemy podejrzeć nowy, który w Androidzie 12 będzie wyróżniał najnowsze wiadomości, informacje na temat nieodebranych połączeń – i tym podobne.Dokument, który trafił do sieci zdradza, iż widżet „rozmowy” będzie obowiązkowy w przypadku Androida 12. Niezależnie od producenta. Oprócz widżetu „rozmowy”, Android 12 ma także doczekać się innych nowości związanych z dodatkowymi kafelkami na pulpicie. Ich funkcjonalności niestety jeszcze nie poznaliśmy.Zrzuty ekranu pokazują jednak, że Android 12 może w kontekście widżetów upodobnić się nieco do tego, co proponuje Apple w iOS 14.Urządzenia, które prawdopodobnie otrzymają dostęp do Androida 12 będą różnić się od sprzętów, które miały dostęp do pierwszych wersji beta oprogramowania. Lista smartfonów, z którymi współpracuje Google w celu przetestowania Androida 12 jest stosunkowo ograniczona. Pełny harmonogram będzie zawierał w sobie znacznie większą liczbę sprzętów.fot. Daniel Romero - UnsplashPosiadacze takich sprzętów, jak:Google Pixel 5, 4a, 4a, 5G