Dania ma aplikację do udzielania zgody na seks

Taka apka naprawdę powstała. Taka apka naprawdę powstała.



Pod koniec 2020 roku Dania wprowadziła w życie nowe przepisy prawa związane z przestępstwem zgwałcenia. Ustawa wzorowana na szwedzkim prawie z 2018 roku, mówi w sposób jednoznaczny, że stosunek seksualny bez obopólnej, potwierdzonej w sposób jednoznaczny zgody, stanowi zgwałcenie. Jak zatem po fakcie udowodnić, że druga strona zgodziła się na współżycie? Według twórców aplikacji iConsent to bardzo proste - wystarczy zainstalować odpowiedni program.



iConsent - aplikacja do udzielania zgody na seks

Choć brzmi to niebywale absurdalnie, taka aplikacja faktycznie powstała. iConsent jest narzędziem mającym pomóc oczyścić się z zarzutów w razie oskarżenia przez drugą stronę o zgwałcenie. Pomówienia o to przestępstwo nie należą do rzadkości, a kary… są wysokie.



Jak działa apka



