Nowa aktualizacja Windows 10 stwarza więcej problemów niż rozwiązuje

Aktualizacja KB4598291 – kłopoty z instalacją

„Błąd występuje, gdy instalacja aktualizacji jest niemal ukończona w 100%, a następnie wyświetla się komunikat o tym, że aktualizacja nie może zostać zainstalowana – zatem rozpoczyna się usuwanie plików i przywracanie obecnej instalacji. Na krótko wyłączyłem aktualizacje, ale wczoraj ponownie je aktywowałem. Łączna prób instalacji dokonanych w ciągu ostatniego tygodnia to około 5 lub więcej.”

Dotychczas niejednokrotnie bywało tak, że kolejne aktualizacje Windows 10 nie tylko wprowadzały nowe przydatne funkcje i naprawiały pojawiające się w systemie błędy, ale również rodziły zupełnie nowe problemy. Wygląda na to, że mamy do czynienia z taką sytuacją ponownie. Jak donosi Windows Latest, zbiorcza aktualizacja KB4598291, którą Microsoft udostępnił wcześniej w tym miesiącu, powoduje całe mnóstwo komplikacji.Aktualizacja KB4598291 powstała rzecz jasna w celu naprawy zestawu błędów, z którymi użytkownicy Windowsa mieli wcześniej do czynienia – błędów, z których wiele pojawiło się wraz z wersją 20H2 systemu (October 2020 Update). Mowa na przykład o problemach z działaniem funkcji Alt+Tab pozwalającej na szybkie przełączanie się między oknami czy Menedżera poświadczeń. KB4598291 w końcu eliminuje też błędy ESENT 642 , które wyświetlały się w Podglądzie zdarzeń.Niestety, aktualizacja KB4598291 wywołała na komputerach z Windows 10 szereg nowych problemów. Jak dowiedziano się za pośrednictwem postów opublikowanych w aplikacji Centrum opinii (Feedback Hub) Microsoftu, niektórzy użytkownicy mają problem z samą instalacją łatki. Ta jest przerywana przez tajemniczy błąd., podzielił się jeden z użytkowników.