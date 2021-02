Microsoft Teams: opcja udostępniania plików z kluczową funkcją bezpieczeństwa

Źródło: Microsoft





Microsoft Teams dosyć szybko stał się jedną z najpopularniejszych usług pozwalających na sprawne przeprowadzanie spotkań w większym gronie lub wideokonferencji. Z komunikatora korzystają obecnie miliony użytkowników nie tylko prywatnych, ale także biznesowych. Nie trzeba więc chyba dodawać, że miło by było, gdyby przesyłane przez nich dane były odpowiednio chronione.Harmonogram wdrażania aktualizacji do usług w ramach pakietu Microsoft 365 uległ zmianie. Pojawiła się tam bowiem wzmianka o zmierzającej nowości do Teams. Czego mogą spodziewać się konsumenci?„Usprawnij udostępnianie dzięki Microsoft Teams. Możesz teraz utworzyć łącze do udostępniania dla dowolnego pliku przechowywanego w aplikacji Teams i bezpośrednio ustawić odpowiednie uprawnienia. Ponadto możesz ustawić uprawnienia dla plików przechowywanych w SharePoint lub OneDrive podczas tworzenia prywatnego czatu lub rozpoczynania konwersacji na wybranym kanale."Sam będzie mógł ustawić czy odbiorca może daną treść wyłącznie przeglądać czy też np. edytować. Mamy do czynienia z funkcją nie tylko ułatwiającą proces dzielenia się materiałami, ale także zwiększającą bezpieczeństwo.Nie da się ukryć, że może okazać się przydatna dla każdej osoby korzystającej z Teams . Nie wiadomo jednak, kiedy Microsoft dokładnie zdecyduje się na jej wdrożenie. Obecnie znajduje się „w fazie rozwoju" i planowany termin implementacji to luty – plan ten może się jednak zmienić. Warto więc regularnie sprawdzać dostępność nowości.