WhatsApp: funkcja wysyłania filmów z wyczekiwanym usprawnieniem

WhatsApp z wyczekiwaną nowością

Źródło: WABetaInfo





Komunikatory już od dłuższego czasu nie stanowią usług umożliwiających wyłącznie wysyłanie wiadomości tekstowych. Pozwalają na np. dzielenie się zdjęciami, emotikonami, GIF-ami czy filmami. Nie da się więc ukryć, że ważną funkcją wydaje się być opcja edytowania treści tuż przed ich wysłaniem.Aktualizacja poniekąd to umożliwiająca już niedługo trafi do mobilnej aplikacji WhatsApp. Chodzi o. Na jakiej zasadzie będzie działać funkcja?Jak informuje redakcja portalu WABetaInfo, na ekranie podglądu filmu pojawi się specjalny przełącznik. Pojedyncze kliknięcie w niego sprawi, że wysyłany materiał będzie pozbawiony dźwięku, a podwójne – wręcz przeciwnie.Oczywiście trudno mówić tu o jakiejkolwiek rewolucji. Tego typu funkcjonalność wdrożona została już we wielu komunikatorów. Za przykład może posłużyć chociażby Messenger czy Snapchat. Tam obecność ikony wyciszenia jest czymś naturalnym. Miło więc, że zespół odpowiedzialny za WhatsAppa zdecydował się na jej implementację.Warto mieć jednak na uwadze, iż nowość nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. Na razie skorzystać z niej mogą użytkownicy wersji beta aplikacji na Androida oznaczonej numerem 2.2. Nie wiadomo kiedy zadebiutuje publicznie (oraz na iOS). Warto więc uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać jej obecność na swoim smartfonie. Mówimy bowiem o naprawdę przydatnej funkcji!Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp