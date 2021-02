Spora paczka gier i aplikacji na Androida teraz do pobrania całkowicie za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

Tym razem na liście z promocjami znajdziemy ponad 20 gier mobilnych. A wśród nich warto wymienić następujące produkcje - Deep Space: First Contact, Longest Night oraz Master of Rogues - The Seven Artifacts.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.Źródło: Google Play