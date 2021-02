Webowy OneDrive w końcu z ciemnym motywem

Ciemny motyw w OneDrive

OneDrive w przeglądarce – jak włączyć ciemny motyw

Ciemny motyw to funkcja na tyle lubiana i pożądana przez użytkowników, że dotychczas otrzymało ją naprawdę mnóstwo aplikacji przeznaczonych na przeróżne platformy. Jedną z firm, która dotychczas wprowadziła ciemne motywy do wielu swoich usług, jest Microsoft. Teraz ciemnego motywu doczekała się kolejna z nich – webowa wersja OneDrive.Jak pewnie wiecie, ciemny motyw można już włączyć w systemie Windows 10 , a także w programach pakietu Microsoft 365 czy przeglądarce Microsoft Edge. Gigant z Redmond nie chce jednak ograniczać tej funkcjonalności tylko do swoich desktopowych aplikacji, zatem zaczął on wprowadzać ciemne motywy także do ich webowych odpowiedników.OneDrive należy do tych usług, której aplikacja mobilna oraz desktopowa już od dawana oferowały możliwość włączenia ciemnego trybu, w przeciwieństwie do jej wersji webowej. Teraz się to zmieniło, webowy OneDrive w końcu także otrzymał ciemny motyw, dzięki czemu Microsoft w końcu zrealizował swoje plany z lipca 2020 roku.Aby włączyć ciemny motyw w webowej wersji OneDrive, wystarczy udać się na jej stronę, a następnie kliknąć w ikonę zębatki zlokalizowaną w prawym górnym rogu ekranu. W wysuniętym menu należy po prostu zaznaczyć opcję o nazwie „Ciemny motyw”.