Edge Legacy wkrótce ostatecznie zniknie z komputerów z Windows 10

Koniec Edge’a Legacy

Kawałek internetowej historii

Microsoft potrzebował ładnych kilka lat, aby przekonać użytkowników przeglądarki Internet Explorer do sięgnięcia po przeglądarkę Microsoft Edge Legacy (bo pod taką nazwą znana jest dziś pierwotna wersja Edge’a). Jak wiadomo, Edge Legacy został już zastąpiony Edgem bazującym na silniku Chromium i tym razem gigant z Redmond podchodzi do kwestii żegnania swojej poprzedniej przeglądarki bardziej zdecydowanie.Microsoft poinformował właśnie, że już 13 kwietnia udostępni zbiorczą comiesięczną poprawkę zabezpieczeń, która usunie przeglądarkę Edge Legacy z tych komputerów z systemem Windows 10, na których wciąż jest ona zainstalowana. Jednocześnie aktualizacja spowoduje automatyczną instalację Edge’a opartego na Chromium.Oczywiście, jeżeli już wcześniej zainstalowaliście na swoim komputerze przeglądarkę Edge bazującą na Chromium, poprawka co najwyżej usunie Edge’a Legacy, chyba że zdążyliście zrobić to sami. Wówczas nie zauważycie żadnej zmiany.Pierwotny Edge, czyli Edge Legacy zadebiutował w 29 lipca 2015 roku, czyli ponad 5 lat temu, wraz z systemem Windows 10. Bazował on na silnikuopracowanym przez Microsoft, będącym fokiem silnika15 stycznia 2020 roku Microsoft udostępnił użytkownikom systemu Windows 10 nową przeglądarkę Edge, bazującą na Chromium. Wówczas nazwę poprzedniej wersji zmieniono na Edge Legacy. W czerwcu gigant zaczął automatycznie instalować nowego Edge’a na komputerach z Windows 10, natomiast dwa miesiące później ogłosił, że zakończy wsparcie techniczne dla Edge’a Legacy 9 marca 2021 roku.