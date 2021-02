Siedem rzeczy, których nie wiedziałeś o Windows 95

Wideoporadnik do Windows 95 z Jennifer Aniston i Matthew Perrym

Dźwięk startowy Windows 95

Windows 95 na dyskietkach

Wymagania Windows 95

Komputer stacjonarny z 1995 roku. | Źródło: UncleAwesome @YouTube

Windows 95 z niespodzianką na CD

Przeglądarka internetowa w Windows 95

Windows 95 był pod wieloma względami kamieniem milowym tak dla dalszego rozwoju oprogramowania Microsoftu, jak i całego rynku komputerów osobistych. To właśnie ten OS wprowadził zaawansowany interfejs graficzny użytkownika, pasek zadań, przycisk Menu Start, technologię plug and play, czy też znane do dziś sposoby nawigacji. Dacie wiarę, że od jego premiery minęło już niemal 26 lat? Ja uświadomiłem sobie to dosłownie kilka godzin temu i z tej okazji postanowiłem przygotować garść ciekawostek na jego temat. Starsi czytelnicy będą mieli okazję powspominać, a młodsi... dowiedzieć się czegoś ciekawego.Tak, coś takiego faktycznie powstało i miało za zadanie edukować nieoswojonych wtedy jeszcze z systemem Windows konsumentów. Wideoporadnik do Windows 95 z udziałem gwiazd znanych z serialu Przyjaciele stworzono w formie cyber sitcomu, w trakcie którego omawiano najciekawszego funkcje systemu i odpowiadano na najczęściej zadawane pytania użytkowników.Windows 95 był pierwszym systemem Microsoftu z należytym "udźwiękowieniem". Kompozytorem charakterystycznej 7-sekundowej melodii towarzyszącej rozruchowi Windowsa 95 jest Brian Eno, który wykreował aż 84 jej warianty. Artysta ma na swoim koncie współpracę m.in. z U2 i Davidem Bowiem. Na pewno dawno nie słyszałeś tych dźwięków... Posłuchaj poniższego nagrania, a wrócą Ci wspomnienia sprzed lat.Windows 10 dystrybuowany jest na pendrive'ach lub w postaci cyfrowej. Windows 95 sprzedawany był na płytach CD lub... 3,5-calowych dyskietkach o pojemności 1,44 MB. Osoby decydujące się na zakup dyskietkowej wersji Windows 95 otrzymywały pakiet trzynastu dyskietek. Aż trzynastu czy tylko trzynastu? Zdecyduj sam, biorąc przy tym pod uwagę pojemność każdego z nośników.Ach, to były czasy. Windows 95 wymagał dysku twardego o pojemności zaledwie 120 MB (i 50 MB wolnej przestrzeni) i 4 MB pamięci RAM. Zadowalał się przy tym procesorem Intel 80386 o taktowaniu 12 MHz. Niezbyt wysokie wymagania - komputery graczy były wtedy gotowe między innymi na pierwszą część Need for Speed oraz Command & Conquer od Westwood Studios. Swoją drogą, czy wiesz, że firma Intel właśnie w 1995 roku wydała pierwszą płytę główną w formacie ATX?W dzisiejszych czasach konsumenci przywykli do tego, że wraz z systemami operacyjnymi producenci przemycają różnego rodzaju mniej i bardziej (przeważnie mniej) pożądane dodatki - na ogół są to aplikacje niemal natychmiast usuwane przez użytkowników. Microsoft miał dla kupujących Windows 95 w wersji płytowej innego rodzaju niespodziankę. Na każdej płycie kompaktowej oprócz systemu operacyjnego znajdował się... teledysk zespołu Weezer - Buddy Holly.Internet Explorer nie był początkowo preinstalowany w systemie Windows 95. Gdy Microsoft się na to zdecydował... narzędzia nie dało się usunąć! Ba, Microsoftowi wytoczono nawet proces antymonopolowy za "wciskanie" konsumentom na siłę tego rozwiązania. Windows 95 od wersji OSR1 (OEM Service Release 1) dostarczano z możliwością odinstalowania IE. Do wersji OSR 2.5 na osobnym nośniku danych dołączano Internet Explorer 4.0 - pierwszą z wersji z opcją integracji z systemem.