Hidden Lands - niekończące się szukanie różnic (recenzja gry)

Tytuł dla spostrzegawczych.





Hidden Lands – gra z łamigłówkami wizualnymi

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,59 zł-45,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Gry logiczne są dla wieku osób gatunkiem idealnym. Poza rozrywką oferują bowiem okazję do rozruszania szarych komórek. Najczęściej nie wymagają także zbyt długich sesji - wystarczy chwila przerwy, by rozwiązać choć jedną łamigłówkę.Hidden Lands to tytuł, dzięki któremu możemy nieco poprawić spostrzegawczość. Naszym zadaniem jest odnajdywanie różnic i wskazywanie ukrytych elementów na dwóch unoszących się kawałkach lądu.Trójwymiarowy teren możemy obracać i przybliżać. Różnice wskazujemy po obu stronach - w zależności od tego, z której strony brakuje drzewa, skały czy innego przedmiotu. Sterowanie działa całkiem płynnie i nie wymaga nienaturalnie precyzyjnego celowania palcem w niewielkie elementy. Nie oznacza to jednak, że gra jest banalna. Odnalezienie wszystkich różnic wymaga często dość długich poszukiwań.Gra oferuje dwa tryby zabawy. Pierwszy to misje rozgrywane na czas. Drugi to swobodna gra na losowo generowanych poziomach.Darmowa wersja co jakiś czas wyświetla reklamy. Możemy się ich pozbyć na niecałe 10 zł. Hidden Lands to udana produkcja. Gra się przyjemnie, a odkrywanie różnic daje zaskakująco dużo satysfakcji. Tytuł wart zainwestowania w wyłączenie reklam.