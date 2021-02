Google odświeży aplikację Dysku na komputery. W pakiecie nowe funkcje

Prosto i przejrzyście.





Dysk Google w nowej wersji na komputery





fot. Mitchell Luo - Unsplash

Nowości w Dysku Google

Google przygotowuje się dopozwalającej na zarządzanie plikami w chmurze bezpośrednio z poziomu komputera. Na przestrzeni ostatnich lat firma z Mountain View nieco mieszała w kontekście swojego programu, ale wygląda na to, że Google w końcu znalazło właściwe rozwiązanie. Oprócz dostępu do samego Dysku, nowa aplikacja na komputeryI to jeszcze nie koniec nowości.“Kopia zapasowa i synchronizacja” zostanie włączona w nowy Dysk Google przeznaczony na komputery osobiste. Na zmianę trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać - Google planuje zintegrować swoje usługi w całość. Zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych.Co ciekawe, oprócz wspierania wielu kont jednocześnie, nowy Dysk Google będzie w stanie zintegrować się z chmurą OneDrive od Microsoftu, a także pozwoli na tworzenie kopii zapasowej Zdjęć w stosownej aplikacji amerykańskiego producenta. Google zapowiedziało również, iż posiadacze sprzętów z jabłkiem w logo po podłączeniu ich do komputera za pomocą złącza USB będą w stanie wykonaćInne nadchodzące funkcje obejmują synchronizację folderów lokalnych (dokumenty, pulpit itp.), a także dostęp do wielu kont jednocześnie. Szczególnie ta ostatnia z wymienionych funkcji powinna zwiększyć komfort korzystania z programu.Na sam koniec warto wspomnieć o zupełnie nowym, ciemnym trybie oraz wsparciu dla innych aplikacji - takich, jak. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na wydanie oficjalnej, stabilnej wersji nowego “Dysku”.Można się spodziewać, że sama aplikacja będzie dostępna zarówno naŹródło: Google / fot. Google