Microsoft wprowadza Viva. Zupełnie nową platformę do zdalnej pracy

Ma ułatwić dostosowanie się do nowej rzeczywistości.





Microsoft Viva - nowy sposób na pracę zdalną





to zupełnie nowa inicjatywa amerykańskiego producenta, która zakłada stworzenie platformy ułatwiającej przejście na pracę zdalną - niezależnie od organizacji. Amerykanie zauważyli, jak wiele marek i przedsiębiorstw miało z tym problem w obliczu pandemii i firma chce pomóc przeprowadzić ten proces jak najmniej boleśnie.Co znajdziemy więc w całej platformie Viva?“Świat się zmienił i do niektórych rzeczy nie będzie już powrotu. Elastyczność w kwestii tego gdzie i jak pracujemy będzie kluczowa” - przekazał Microsoft. Platforma Viva zaprojektowana z myślą o zdalnej pracy jest oczywiście połączona z inną, popularną aplikacją Microsoftu - Teams Microsoft Viva to platforma, którą można podzielić na cztery obszary:. Połączenia obejmują komunikację wewnętrzną i zasoby, spostrzeżenia pozwolą na komentarze i wymianę informacji - i tak dalej, i tak dalej.W ramach Viva, szefowie i menedżerowie będą mogli podglądać oraz sprawdzać wzorce i jakość pracy swoich pracowników - wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu prywatności. W zakładce “nauka”, organizacje będą mogły udostępniać ważne informacje, szkolenia czy też tematy powiązane z organizacją.Za optymalizację wyświetlaniaNa ten moment Microsoft Viva jest ograniczona do wersji poglądowej, jednak stabilna wersja rozwiązania będzie dystrybuowana w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Amerykanie pracują również nadSam pomysł Microsoftu wygląda ciekawe na papierze, jednak jeśli przyjrzeć mu się bliżej, jest to. W tym przypadku Microsoft może jednak wygrać poprzez integrację ze swoimi usługami i rozwiązaniami wykorzystywanymi przez korporacje i uczelnie.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać, aby zaobserwować, jak Viva będzie działać w praktyce.Źródło: TheVerge / fot. Microsoft