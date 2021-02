Pomiar tętna i oddechu smartfonem. Wkrótce będzie to możliwe

Na rynku nie brakuje wszelkiego rodzaju fitness trackerów w postaci opasek i zegarków, które poza rejestrowaniem aktywności fizycznej pozwalają na monitorowanie takich parametrów jak tętno czy częstość oddechu. Niemniej, Google chce, by monitorowanie właśnie tych parametrów było możliwe także z pomocą smartfonów. Ba, już w przyszłym miesiącu taką funkcję mają zyskać smartfony z serii Pixel.Jak informuje gigant z Mountain View, na dokonywanie pomiaru tętna i częstotliwości oddechu ma pozwalać aplikacja Google Fit w parze z kamerą telefonów Pixel. Co istotne, w przyszłości Google zamierza udostępnić tę funkcję także na innych smartfonach z Androidem.W jaki sposób pomiar tętna i częstotliwości oddechów ma być przeprowadzany z pomocą aplikacji Google Fit? Ta będzie rozpoznawać częstotliwość oddechu w oparciu o ruchy klatki piersiowej, a więc przed kamerą smartfonu trzeba będzie ustawić się tak, aby klatka piersiowa była objęta kadrem. Pomiar tętna ma odbywać się natomiast po przyłożeniu palca do kamery, poprzez rejestrowanie drobnych zmian kolorów pod skórą. Dobra wiadomość jest taka, że aplikacja będzie zawierać przejrzyste instrukcje, które przeprowadzą użytkownika przez proces badania.

Pomiaru tętna i częstości oddechu na smartfonie z Androidem będzie można dokonać za pośrednictwem aplikacji Google Fit. | Źródło: Google

Rozwiązanie (nie)idealne

Znana koncepcja

Póki co nie wiadomo, jaką dokładnością będzie cechował się pomiar tętna i częstotliwości oddechu dokonany z pomocą kamery smartfonu. Nie wiadomo też, jak funkcja będzie działać chociażby wtedy, gdy użytkownik będzie ubrany w dość luźne ubrania. Czy wówczas ta będzie w stanie wykryć ruchy klatki piersiowej?Niewątpliwie ogromną wadą funkcji jest też to, że w celu dokonania pomiaru częstości oddechu telefon trzeba będzie trzymać przed sobą aż 30 sekund. To naprawdę długo. W związku z tym korzystanie z funkcji nie będzie możliwe podczas wysiłku fizycznego. Niemniej, dobrze wiedzieć, że osoby nie dysponujące fitness trackerami się jej doczekają.Pomysł mierzenia tętna z pomocą smartfonu nie jest niczym nowym. Samsung Galaxy S5 posiadał nawet pod swoim aparatem specjalny czujnik do tego przeznaczony. Powstały też dedykowane aplikacje oferujące podobną funkcję, jednak kto wie, jaka jest ich dokładność. Google przeprowadziło natomiast wstępne badania kliniczne, z udziałem osób chorych i zdrowych, o różnych odcieniach skóry, by ocenić dokładność swojego rozwiązania. Praca naukowa poświęcona tym badaniom jest już przygotowywana.Co ważne, obliczenia potrzebne do określenia wartości tętna i częstotliwości oddechu będą przeprowadzane przez aplikację Google Fit bezpośrednio na smartfonie. Zatem, funkcja nie powinna budzić żadnych obaw związanych z bezpieczeństwem. Rzecz jasna, w tej samej aplikacji wyniki pomiarów będzie można zapisywać i w dowolnym momencie usuwać.Źródło: Google , fot. tyt. Google