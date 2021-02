Pakiet Affinity 1.9 wydany z wielkimi usprawnieniami

Affinity 1.9 - co nowego?

Firma Serif ogłosiła, że aplikacje z pakiety Affinity doczekały się nowego wydania. Affinity 1.9 przynosi istotne usprawnienia w zakresie aplikacji Affinity Photo (alternatywa dla Photoshop), Affinity Designer (program do tworzenia grafiki wektorowej) i Affinity Publisher (narzędzie do składania prezentacji oraz tworzenia profesjonalnych dokumentów i publikacji). Jakie nowości czekają na użytkowników?Użytkownicy wszystkich narzędzi z pakietu Affinity 1.9 powinni liczyć na wielki skok wydajności ich działania w trakcie pracy nad złożonymi plikami wektorowymi i szybszy import IDML w Publisherze. Korzystający z systemu Windows 10 i kart z obsługą Direct3D 12.0 nareszcie skorzystają z akceleracji sprzętowej dostępnej wcześniej wyłącznie na mac OS. Twórcy obiecują nawet 10-krotnie większą wydajność w przypadku zadań opartych na pikselach, takich jak efekty filtrów, korekty i malowanie.Od teraz we wszystkich programach da się oznaczyć zaimportowane pliki PDF do PDF passthrough. Gwarantuje to, że podczas eksportowania plik będzie doskonałą reprezentacją oryginalnego pliku PDF, niezależnie od tego, czy masz zainstalowane osadzone w nim czcionki, czy nie. Ponadto, możliwym stało się łączenie zasoby w apkach Designer i Photo, tak jak miało to miejsce w programie Publisher. Pozwala to zmniejszyć rozmiary plików z dokumentów.Lista zmian w Affinity 1.9 jest naprawdę długa - prześledzisz ją pod tym adresem Wszystkie aplikacje z serii Affinity 1.9 pobierzesz bezpłatnie z poziomu naszej bazy oprogramowania. Wystarczy skorzystać z poniższych odnośników.Osoby zainteresowane zakupem licencji na oprogramowanie Affinity mogą skorzystać z 45% zniżki:Źródło: Affinity