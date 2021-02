Smartfon lub tablet jako dodatkowy monitor. Zobacz, jak to zrobić

Smartfon jako dodatkowy monitor do PC

Dodatkowy monitor jest w stanie bardzo pozytywnie wpłynąć na komfort pracy na komputerze. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy na zakup kolejnego wyświetlacza po prostu nie mamy środków? To proste: wykorzystać ekran, którym dysponuje większość Polaków. Za dodatkowy, dotykowy monitor może posłużyć.... Mam oczywiście świadomość, że nie jest to rozwiązanie o równie szerokim spektrum zastosowań, co wyświetlacz o naprawdę dużej przekątnej, ale czuję, że niektórym z Was w zupełności wystarczy. Podpowiem zatem jak uczynić z jednego z tych urządzeń dodatkowy monitor - za pomocą darmowego i łatwego w użyciu oprogramowania.Aby zamienić smartfon lub tablet w dodatkowy monitor, potrzebujesz oprogramowania Spacedesk. Mowa dokładnie o dwóch aplikacjach: mobilnej apce Spacedesk (multi monitor display extension screen) oraz desktopowym narzędziu Spacedesk Serwer, za pośrednictwem którego przesyłany będzie obraz na program pełniący rolę klienta. Obie aplikacje pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania, klikając na poniższe linki. Wariant przeznaczony na urządzenia z iOS znajdziesz w App Store.Po zainstalowaniu narzędzi na urządzeniu mobilnym oraz komputerze jesteście gotowi do działania. Teraz pozostaje włączyć aplikację Spacedesk Driver (Server) na komputerze oraz aktywować apkę Spacedesk na smartfonie lub tablecie działającym w tej samej sieci. Na ekranie sprzętu mobilnego ukaże się nazwa komputera znajdującego się w tej samej sieci lokalnej. Należy na nią kliknąć, aby nawiązać połączenie.