Android prawie jak iOS. Google zaszkodzi deweloperom i reklamodawcom

Idą wielkie zmiany.



Z różnych powodów to iOS uchodzi za system bezpieczniejszy od Androida, a firma Apple częściej niż Google wskazywana jest jako producent stojący na straży prywatności i obrony interesów swoich klientów. W tym miejscu nie będziemy rozstrzygać o tym, czy takie głosy są zasadne - zamiast tego skupimy się na zmianach, jakie w nadchodzących miesiącach ma wprowadzić Google, aby poprawić postrzeganie swojego mobilnego OS-u.



Google chce być jak Apple, ale nie do końca

Apple jeszcze w tym roku zmusi deweloperów do uczynienia wszelkich przejawów śledzenia aktywności użytkowników aplikacji rzeczą opcjonalną. Serwis Bloomberg poinformował właśnie, że Google rozważa możliwość podążenia podobną drogą i poszukuje odpowiedniego rozwiązania. W raporcie możemy przeczytać, że firma z Mountain View planuje zacząć od ograniczenia ilości pobieranych danych oraz możliwości monitorowania aktywności użytkowników pomiędzy aplikacjami. Konkurent Apple musi działać szybko, bowiem amerykański gigant z siedzibą w Cupertino chce, aby nowa polityka była osią kampanii marketingowej nowych produktów i



Deweloperzy odpowiedzialni za rozwój Androida muszą działać rozważnie i brać pod uwagę dotychczasową politykę reklam Google. Raport Bloomberga podkreśla, iż podjęte środki będą mniej rygorystyczne od kroków Apple. Google na pewno nie odda w ręce konsumenta opcji całkowitej rezygnacji ze śledzenia przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Na tę chwilę Android umożliwia wyłącznie rezygnację z personalizacji reklam w ustawieniach systemowych (aplikacja Ustawienia -> Prywatność -> Reklamy -> Wyłącz spersonalizowane reklamy). Użytkownicy Androida w tej samej sekcji mogą resetować Ad-ID, czyli identyfikator reklamowy.



