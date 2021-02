Globalna wersja MIUI 12.5 coraz bliżej. Xiaomi rekrutuje testerów

Globalna premiera Mi 11 i MIUI 12.5

Mi 10T/10T Pro

Mi 9T

Redmi K20

Mi Note 10

Mi 9 SE

Redmi Note 9T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 9T

Każda duża aktualizacja oprogramowania MIUI to ważne wydarzenie dla użytkowników smartfonów Xiaomi. Chiński producent wprowadza bowiem mniej lub bardziej widoczne usprawnienia i zmiany w systemie. Najnowsze doniesienia wskazują, że globalna wersjajest już na horyzoncie - smartfonowy gigant zaczął rekrutować testerów nowej wersji oprogramowania.Już za kilka dni, a dokładnie 8 lutego Xiaomi zorganizuje specjalne wydarzenie online i zaprezentuje globalną wersję tegorocznego flagowca czyli Mi 11 . Jednocześnie ogłoszona zostanie premiera nakładki MIUI 12.5. Xiaomi ogłosiło już na swoim forum, że poszukuje testerów, co oznacza, że oprogramowanie trafi na większość smartfonów wypuszczonych na rynek w ostatnim czasie.Aktualnie rekrutowani są użytkownicy posiadający następujące urządzenia:Ochotnicy otrzymają dostęp do Global Stable ROM. Aktualizacja dystrybuowana jest za pośrednictwem OTA. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 marca, a wszystkie szczegóły znajdziecie na forum społeczności Xiaomi