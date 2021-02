Dlaczego Windows 95 akceptuje numer seryjny 111-1111111? Odpowiedź zdumiewa

Numer seryjny Windows 95, który swego czasu znał każdy

Pierwsza wersja Windows 95 akceptowała numer seryjny złożony z dziesięciu jedynek. Kod 111-1111111 był w stanie aktywować system Microsoftu, co u wielu osób budziło niemałe zaskoczenie. Szybko okazało się, że poprawnie działała także większość wariacji tego numeru seryjnego, w których zmieniano pierwsze trzy cyfry. Wielu zastanawiało się nad tym, dlaczego gigant z Redmond dopuścił tak prosty sposób na obejście konieczności zakupu systemu z ważną licencją. Właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.Jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście, to już wiecie, że na etapie aktywowania systemu, Windows 95 akceptował kod 111-1111111 jako poprawny. Co więcej, przyjmował także kody pokroju 000-1111111, 001-1111111, 567-1111111 i podobne. Co ciekawe, numery 555-1111111 i takie, w których pierwsze trzy cyfry były powtarzalne, były odrzucane jako błędne. Ba, oprogramowanie zatwierdzało także ciągi znaków pokroju 111-0000000 lub 000-0000000. Teraz zaczyna robić się ciekawie.OS stworzony przez firmę z Redmond odrzucał klucze 000-0000001, 000-0000002,000-0000003, 000-0000004, 000-0000005, 000-0000006, ale akceptował 000-0000007. Numer seryjny 000-0000008 był już odrzucany, a następnym odczytywanym poprawnie jest 000-0000016, a kolejnym - 000-0000025. Dostrzegacie tu jakąś prawidłowość? Czy wszystkie poprawne numery mają coś wspólnego, jakiś wspólny mianownik?Przyjrzyjcie się czemuś, na co uwagę zwrócił youtuber o pseudonimie stacksmashing. Gdy dodasz do siebie wszystkie cyfry z drugiego członu kodu, tworzące akceptowane numery seryjne, zauważysz, że są podzielne przez siedem, bez reszty.