Opera GX to najlepsza przeglądarka dla miłośników muzyki. Uwielbiam ją

Przeglądarka internetowa Opera ma wąskie, ale bardzo oddane grono użytkowników - moim zdaniem zdecydowanie zbyt skromne, jak na szerokopojętą jakość tej aplikacji. Na jej podstawie jakiś czas temu stworzono przeglądarkę Opera GX, którą producent rozwija przede wszystkim z myślą o graczach oraz osobach młodych, interesujących się ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Opera GX wypełniona jest po brzegi przydatnymi funkcjami, ot choćby odtwarzaczem muzycznym. Moduł ten został właśnie wzbogacony o integrację z platformami Spotify i Apple Music.Odtwarzacz w Opera GX uruchamiany jest z poziomu bocznego paska, wyświetlanego z lewej strony okna przeglądarki. Od teraz po kliknięciu na charakterystyczną ikonę, internauta może zalogować się na jedną z trzech dostępnych tam platform streamingowych. Dzięki temu uzyska łatwy dostęp do swojej muzyki - w dowolnym momencie przeglądania sieci.

Pobierz Opera GX - warto

Odtwarzacz w Opera GX pozwala zalogować się do Apple Music, YouTube Music lub Spotify. | Źródło: mat. własnePo pomyślnym logowaniu wyświetlany jest interfejs danego serwisu z muzyką na żądanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zalogować się na każdy z nich.Interfejs modułu Odtwarzacz w Opera GX po zalogowaniu do Spotify. | Źródło: mat. własnePodczas odtwarzania muzyki wystarczy najechać kursorem na ikonę odtwarzacza, aby wyświetlić w tym miejscu niewielkie okienko z elementami sterującymi. W ten sposób nigdy nie trzeba zmieniać aplikacji, ani nawet opuszczać aktywnej karty w przeglądarce. Odtwarzaczem da się nawet sterować za pomocą standardowych przycisków odtwarzania na klawiaturze.Przypominam, że Opera GX ma od jakiegoś czasu wbudowanego Telegrama, Facebook Messengera, Instagrama i WhatsAppa. W apce są także lubiane Konteksty. Każdy użytkownik może dodać maksymalnie 5 kontekstów, określić ich nazwy i oznaczyć indywidualnymi ikonami. W obrębie każdego z nich treści można układać tematycznie - wszystko widniało będzie w osobnych grupach, w jednym oknie przeglądarki.Przeglądarkę internetową Opera GX pobierzesz bezpośrednio z naszej bazy plików. Nie zniechęcajcie się faktem, że Opera reklamuje ją jako przeznaczoną dla graczy. To naprawdę przyjazne w obsłudze, świetnie działające narzędzie. Wypróbuj jego możliwości, warto.Źródło: Opera