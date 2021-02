TikTok z nową funkcją uderzającą w fake newsy

Niełatwy proces weryfikacji

Nowe rozwiązanie

Fake newsy są plagą dzisiejszego Internetu i wszelkich usług z nim powiązanych. Na szczęście, serwisy społecznościowe i platformy, w których te są bardzo często udostępniane, wprowadziły już niejedno rozwiązanie mające na celu walkę z nimi. Do takich platform należy TikTok. Ten wkrótce doczeka się jednak kolejnej funkcji, która pomoże w ograniczaniu szerzenia się fałszywych informacji.Po wykryciu materiału wideo zawierającego potencjalnie fałszywe informacje, TikTok zleca weryfikację treści tego filmu firmom takim jak PolitiFact, Lead Stories czy SciVerify. Jeżeli weryfikacja wykaże, że wideo rzeczywiście jest źródłem nieprawdziwych doniesień, to zostaje usunięte z platformy.Niestety, w przypadku niektórych materiałów weryfikacja nie zawsze daje jednoznaczne rezultaty. Szczególnie dotyczy to takich filmów, które poruszają kwestię trwających wydarzeń. Co TikTok robi w ich przypadku? Co najwyżej uniemożliwia trafienie wideo do sekcji promowanych filmów – Dla Ciebie.Już wkrótce TikTok będzie jednak dodatkowo ostrzegał użytkowników, jeśli natkną się na wideo zawierające informacje, których prawdziwości nie udało się potwierdzić. Platforma ma nadzieję, że w ten sposób zniechęci użytkowników do dzielenia się takimi filmami z innymi i szerzenia potencjalnych fake newsów.Gdy traficie na TikToku na film, którego treści nie udało się jednoznacznie zweryfikować, ujrzycie na górze ekranu specjalny baner informujący o tym fakcie. Jeżeli spróbujecie to wideo udostępnić, zostaniecie zapytani przez aplikację, czy na pewno chcecie to zrobić, skoro film został oflagowany. Podczas testów omawiane rozwiązało ograniczało proceder udostępniania podobnych filmów o 24 procent.