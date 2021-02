Android TV z ważną aktualizacją. Oprogramowanie wygląda jak Google TV

Oprogramowanie Android TV niezbyt często otrzymuje większe aktualizacje. Ostatnia zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku , więc tak naprawdę nie dziwi zapowiedź kolejnych nowości. Te zostaną bez trudu zauważone przez użytkowników, gdyż obejmują gruntowne odświeżenie interfejsu.Jak się okazuje, gigant z Moutain View zdecydował się na wizualną unifikację swoich „telewizyjnych” oprogramować. Android TV będzie wyglądać bowiem bardzo podobnie do Google TV (systemu obsługiwanego m.in. przez Chromecast). Z tego co widać na udostępnionych zrzutach ekranu – całość prezentuje się minimalistyczniej, intuicyjniej oraz jakoś tak „czyściej”.Android TV charakteryzował się do tej pory umiejscowieniem głównych zakładek po lewej stronie interfejsu. W formie „bąbelków” mogliśmy przejść do aplikacji, zakładki „Obejrzyj następne” oraz „Polecane”. Z sekcjami sąsiadowały zainstalowane programy oraz propozycje treści do obejrzenia.

To się zmieni. Świeży wygląd zaowocuje nie tylko przemieszczeniem i poprawą wyglądu ikon, ale także. Znajdą się tam najchętniej oglądane filmy/seriale/aplikacje. Ponadto ułatwiony zostanie dostęp do zakupionych treści poprzez kartę „Biblioteka”.Niektórych może dziwić fakt, że Android TV oraz Google TV to oddzielne systemy. Jak jednak widać – koncern dąży do ich ujednolicenia. W przyszłości Google TV ma być oferowany natywnie dla telewizorów z funkcjami smart, lecz plany są na razie tylko planami.Użytkownicy zamieszkujący Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę, Niemcy oraz Francję już teraz mogą się z niej cieszyć. Do reszty regionów trafi w przeciągu nadchodzących tygodni.Źródło: Google (via The Verge