Facebook Messenger trafił na gogle Oculus Quest

Messenger w goglach Oculus Quest

Już od jakiegoś czasu Facebook stara się, aby jego usługi były ze sobą bardziej zintegrowane, niż dotychczas. Dlatego na przykład niektórzy użytkownicy serwisu Instagram mają możliwość testowania funkcji przesyłania wiadomości z tej aplikacji bezpośrednio na Messengera. Teraz społecznościowy gigant bierze się natomiast za integrację Messengera ze swoimi goglami wirtualnej rzeczywistości – Oculus.Facebook w tym tygodniu stopniowo będzie udostępniał Messengera w VR kolejnym użytkownikom. W goglach Oculus Quest oraz Oculus Quest 2 z Messengera będzie można skorzystać po zalogowaniu się na nich do swojego konta Facebook. Warto jednak przypomnieć, że do tego konta i tak trzeba się zalogować, by móc wymienionego sprzętu używać.Oczywiście, wcześniej także można było prowadzić rozmowy w goglach Oculusa, jednakże tylko z pomocą aplikacji Oculus Chat. Ta nie pozwalała na pisanie ze znajomymi z Facebooka, a więc by się z nimi skontaktować, dotychczas trzeba było zdjąć gogle z głowy. Wprowadzenie do Oculusa Messengera tę konieczność wyklucza.Messenger w goglach Oculus Quest i Oculus Quest 2 pozwala na ręczne pisanie wiadomości, nagrywanie wiadomości głosowych oraz wysyłanie fraz proponowanych przez aplikację – fraz w stylu „Dołącz do mnie w VR” czy „Chcesz ze mną zagrać?”. Bezpośrednio z poziomu aplikacji znajomych można zaprosić też do wspólnej zabawy w wirtualnej rzeczywistości (funkcja Oculus Parties), by na przykład zmierzyć się z nimi w grze Beat Saber.