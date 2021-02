Microsoft Office Lens z nową nazwą i dużą aktualizacją

Microsoft Office Lens to od teraz Microsoft Lens

Najlepszy skaner dokumentów na Androida?

Microsoft Office Lens to popularna aplikacja dla smartfonów z systemami operacyjnymi Android i iOS, za sprawą której można wygodnie skanować dokumenty. Arcypraktyczne narzędzie automatycznie wykrywa dokumenty w kadrze i poprawia geometrię tekstu w przeskanowanym za pomocą aparatu fotograficznego pliku. Program doczekał się właśnie dużej aktualizacji, przy okazji której zmieniono jego nazwę. Ta zostanie udostępniona na dniach - niestety, nie wszystkim.Microsoft ogłosił, że aplikacja od teraz będzie nazywała się po prostu Microsoft Lens, a zmianie towarzyszy nowa identyfikacja wizualna w postaci nowego logo. To oczywiście nie koniec nowości - tych jest znacznie więcej i związane są ze stroną funkcjonalną apki.Nowe logo Microsoft Lens. | Źródło: MicrosoftMicrosoft podaje, że aktualizacja zawiera ulepszone funkcje skanowania. Użytkownicy mogą od teraz zmieniać kolejność stron, ponownie edytować zeskanowane pliki PDF, stosować filtr do wszystkich obrazów w dokumencie i skanować nawet do 100 stron jako obrazy plików PDF. Aktualizacja pozwoli również użytkownikom na łatwe przełączanie się między folderami lokalnymi i tymi w chmurze podczas zapisywania plików PDF. Łatwiejszy będzie też sposób na identyfikację plików lokalnych i tych umieszczonych na dysku wirtualnym.Interfejs nowej wersji aplikacji Microsoft Lens. | Źródło: MicrosoftW kwestii innych nowinek funkcjonalnych Microsoft Lens otrzymało funkcję konwertowania zdjęć na tekst, zdjęć na tabele, czy nawet zdjęć na kontakty. Nowością jest także tzw. Immersive Reader oraz funkcja skanowania kodów QR.Zmiany jako pierwsi przetestują posiadacze smartfonów Apple z systemem iOS. Osoby korzystające z Androida muszą uzbroić się w cierpliwość i zaczekać... kilka miesięcy.Aplikację Microsoft Lens w wersji dla urządzeń z systemem Android pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Wariant dedykowany smartfonom iPhone oraz tabletom iPad znajdziesz w sklepie App Store. Aby przejść do interesującej Cię wersji narzędzia, kliknij w odpowiednie hiperłącze poniżej.Źródło: Microsoft