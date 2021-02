Pierwsze smartfony Xiaomi odcięte od usług Google

Użytkownicy smartfonów Xiaomi nie mogą instalować GMS

Xiaomi trafiło w styczniu na czarną listę USA i wielu komentatorów prognozuje, że firma może podzielić los Huawei. Pomimo zapewnień producenta o tym, że nowy Xiaomi Mi 11 będzie dostępny z Androidem 11 , fani marki są mocno zaniepokojeni. Wygląda na to, że słusznie. Xiaomi pozwało rząd USA , domagając się zdjęcia blokady, ale na chwilę obecną musi zastosować się do zakazu. Pierwszy z efektów obostrzeń uderzył właśnie w użytkowników smartfonów Xiaomi w Chinach.Użytkownicy smartfonów Xiaomi w Chinach ze smutkiem odkryli, że najnowsze MIUI 12.5 w wydaniu China ROM nie pozwala im już instalować usług Google (Google Mobile Services - GMS) na ich urządzeniach. GMS są wymagane do poprawnego działania sklepu Google Play oraz innych aplikacji Google - Map, Zdjęć, Dokumentów, Dysku i wielu innych.Xiaomi w swoim oświadczeniu potwierdziło, że możliwość instalacji Google Mobile Services na smartfonach tej marki pozbawionych domyślnie GMS została dezaktywowana. Należy pamiętać o tym, że wielu producentów w Państwie Środka nie instaluje GMS na swoich smartfonach, a tamtejsi konsumenci ochoczo korzystają z innych sklepów z aplikacjami. usługi Google są w tym kraju oficjalnie zakazane.Xiaomi nie ujawniło listy modeli, których dotyczy ta zmiana polityki, jednak aplikacji Google nie mogą instalować m.in. użytkownicy Redmi K30 Ultra i Redmi 10X 5G.Źródło: MyDrivers