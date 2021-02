Huawei HarmonyOS to tylko... modyfikacja Androida?

Nowy system został przeanalizowany.





HarmonyOS to tylko zmodyfikowany Android?





HarmonyOS w wersji beta - fot. AnandTech

to alternatywne oprogramowanie rozwijane od dłuższego czasu przez Huawei. Chińska firma tworząc swój nowy system chciała niejako uniezależnić się od Google oraz problemów z sankcjami nakładanymi przez Stany Zjednoczone. W rzeczywistości, sprawa wygląda nieco inaczej.Jeden z redaktorów AnandTech przeanalizował dokładnie system HarmonyOS i okazuje się, żez kilkoma usprawnieniami oraz nowościami na pokładzie.HarmonyOS był jednak od początku oferowany jako system całkowicie odmienny od Androida oraz iOS oraz coś, co ma znaleźć się w przyszłości także na inteligentnych urządzeniach domowych chińskiej firmy.Co ciekawe, uzyskanie dostępu programisty wymaga dwudniowego sprawdzenia, któreW rzeczywistości użytkownik nie uruchamia HarmonyOS w wersji beta na emulatorze, a całe oprogramowanie jest przesyłane w postaci streamingu – coś jak w przypadku Google Stadia. Harmony OS według AnandTech jest niczym innym, jak Androidem 10 ze zmienioną nazwą. Całe oprogramowanie może jednak stać się bardzo popularne w Chinach.To także swoista kontynuacja rozwoju autorskiej nakładki EMUI, która byłaNie ma co się dziwić. Android jest dostępny w trybie open source i każdy może z niego skorzystać – to, aby samo oprogramowanie działało tak, jak zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić. Koszty rozwoju nowego systemu operacyjnego od podstaw znacznie przekraczają opłacalność całego rozwiązania.Obecnie nie możemy zrobić nic innego, jak tylko przyglądać się, jak sam system będzie rozwijał się w przyszłości.Źródło: ArsTechnica / fot. instalki.pl