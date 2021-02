Outlook z nowością rodem z platform społecznościowych

Reakcje na wiadomości w Outlooku

Źródło: Microsoft

Komunikatory od dłuższego czasu nie ograniczają się już do wysyłania suchych wiadomości tekstowych. Te wzbogacić można chociażby o zdjęcia, firmy, emotikony, GIF-y, naklejki oraz reakcje. Co powiecie na to, gdyby ten ostatni element został przeniesiony do klienta pocztowego?Nie musicie sobie tego wyobrażać – Microsoft zrobił to za Was. Jak możemy wyczytać w planach rozwoju usług giganta, Outlook wzbogaci się o. Brzmi dosyć niedorzecznie prawda? Użytkownicy poczty od dłuższego czasu mogą już jednak dodawać „kciuka w górę” do otrzymywanych wiadomości.Teraz funkcjonalność ma zostać poszerzona o reakcję serca, śmiechu, świętowania, podziękowania i smutku. Planowo. Nie da się jednak ukryć, że tego typu nowość budzi pewne zastrzeżenia.Przede wszystkim e-maili nie wymienia się już raczej ze znajomymi, a klientami biznesowymi. Trudno mówić więc o pełnej użyteczności funkcji reakcji. Do tego dochodzi aspekt spłycenia procesu komunikacji, lecz na tym skończę, bo zacznę brzmieć jak tzw. boomer. Chociaż nie należy zapominać, iż podczas rozmowy biznesowej niezwykle ważna jest, w czym dodanie wyłącznie emoji serca lub smutku może nieco przeszkadzać.Oczywiście nie należy przesadzać, gdyż firmy nagle nie zaczną komunikować się poprzez lakoniczne reakcje. Warto mieć jednak na uwadze drogę, którą zdaje się zmierzać Microsoft.Źródło i foto: Microsoft