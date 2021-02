Google Meet: działanie mikrofonu sprawdzisz bezpośrednio przed rozmową

Korzystasz z Google Meet? Bedziesz zadowolony/a

Źródło: Google

Pandemia koronawirusa zmieniła nieco priorytety technologicznych koncernów. Zmuszeni byli oni bowiem do skupienia się na rozwoju komunikatorów umożliwiających przeprowadzanie wideokonferencji. Taki stan rzeczy spowodował, że aktualizacje usług tego typu pojawiają się znacznie częściej niż jeszcze rok temu.Niekiedy mamy do czynienia z naprawdę ogromnymi nowościami, lecz czasami zdarzają się drobne nowości. Te także zasługują na uznanie, bo często po prostu uprzyjemniają korzystanie z konkretnych programów. Taka „niewielka” nowość trafiła właśnie do desktopowej wersji Google Meet.Mowa o specjalnym przyciskupojawiającym się w momencie próby dołączenia do rozmowy. Dzięki temu konsument w szybki i prosty sposób może upewnić się o prawidłowym działaniu mikrofonu bądź kamery. Sam niejednokrotnie doświadczyłem sytuacji, kiedy to wszystko wydawało się w porządku, ale po drugiej stronie nie było mnie słychać.Po kliknięciu świeżej opcji pojawi się okno z podglądem widoku z kamery i opcjami wyboru poszczególnych urządzeń. Z poziomu paneluO tego typu usprawnieniach zazwyczaj się nie myśli, lecz w momencie ich dodania nie da się ukryć myśli pokroju „czemu dopiero teraz?”. Nowość przede wszystkim przyda się w nieco poważniejszych spotkaniach, gdzie problemy techniczne mogą spowodować pewne nieprzyjemności.Na razie, gdzie pojawi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nic nie wiadomo na razie o wariancie dla usługi na Androida czy iOS.Źródło i foto: Google