Alternatywy dla aplikacji i usług Google

Firefox 85. | Źródło: mat. własne Firefox - lepsza z wydania na wydanie przeglądarka internetowa stawiająca na prywatność Brave - bazująca na premium przeglądarka, która wycina domyślnie reklamy i trackery i walczy z fingerprintingiem Tor Browser - przeglądarka bazująca na Firefox, która działa domyślnie w oparciu o sieć TorWyszukiwarka Google pobiera informacje o Twoim adresie IP, frazach które wyszukujesz, a na domiar złego Twoim identyfikatorze, znajdującym się w plikach cookie. Pewnie znalazłoby się coś jeszcze. Być może wolisz skorzystać z innego rozwiązania.Wyszukiwarka internetowa DuckDuckGo. | Źródło: mat. własne DuckDuckGo - przeglądarka rodem z USA, której twórcy podkreślają ochronę prywatności użytkowników i wymuszają korzystanie z HTTPS. Przeglądarka blokuje skrypty śledzące i ocenia prywatność stron. Mojeek - brytyjski silnik wyszukiwania z własnym crawlerem i indeksem. Akcentuje swoją niezależność i troskę o prywatność internautów. SwissCows - szwajcarska wyszukiwarka bazująca na szwajcarskiej infrastrukturze i gwarantująca internautom anonimowe, prywatne wyszukiwanie.Gmail jest przebieglejszy, niż niejednemu mogłoby się wydawać. Zawartość skrzynek mailowych to dla Google skarbnica wiedzy na temat Waszych zwyczajów, a nawet preferencji zakupowych. Wystarczy, że korzystacie z Gmaila, a Google śledzi Waszą aktywność także poza tą usługą. Alternatywy dla Gmail to:Interfejs aplikacji ProtonMail. | Źródło: mat. własne ProtonMail - szwajcarska poczta z szyfrowaniem end-to-end, serwerami w Szwajcarii i darmowymi kontami o pojemności 500 MB. CTemplar - islandzka poczta z otwartoźródłowym kodem, szyfrowaniem RSA 4096 bit (!) i darmowymi kontami do 1 GB. Mailfence - belgijska poczta z szyfrowaniem end-to-end i PGP z darmowymi kontami do 500 MB.Mapy Google są świetne i przeważnie bezbłędnie prowadzą do celu. Nie oznacza to jednak, że nie możesz poszukać alternatywy. Zwłaszcza te bazujące na OSM Maps są doskonałe.Mapy Here WeGo. | Źródło: mat. własne MapHub - narzędzie pozwalające przeglądać, ale też tworzyć interaktywne mapy i dodawać do nich zdjęcia, a nawet umieszczać je później na zewnętrznych serwisach. OsmAnd - doskonałe mapy i nawigacja online, dostępna w wersjach na PC oraz smartfony z Androidem i iOS. Bazuje na świetnych OSM Maps. Here WeGo - bezpłatna i wolna od reklam aplikacja spełniająca wymagania GDPR, dostępna na PC oraz urządzenia z iOS i Androidem.Poniżej znajdziesz kilka dobrych alternatyw dla Dysku Google. Kopie zapasowe swoich plików przechowywać możesz na przykład na:MEGA. | Źródło: mat. własne MEGA - nowozelandzki hosting z autentykacją dwuskładnikową, przejrzystym kodem źródłowym oraz darmowymi planami. NordLocker - intuicyjna i łatwa w obsłudze usługa z szyfrowaniem e2e od Nord VPN - z planami płatnymi i bezpłatnymi. Tresorit - szwajcarski serwis z szyfrowaniem e2e poprzez AES-256 i TLS, z weryfikacją dwuskładnikową i 3 GB przestrzeni w darmowym planie.Tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji online z Dokumentami Google jest wygodne, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje co najmniej kilka równie ciekawych narzędzi, mocniej akcentujących kwestie prywatności.Interfejs Etherpad. | Źródło: mat. własne Cryptpad - otwartoźródłowe, szyfrowane narzędzie administrowane przez XWiki SAS z pełnym pakietem aplikacji biurowych. OnlyOffice - rozwiązanie pozwalające tworzyć online i offline, także w wersji mobilnej. Etherpad - otwartoźródłowy pakiet umożliwiający tworzenie treści w kooperacji z innymi w trybie online.Nie wiem czy ktoś z Was korzysta jeszcze z Google Hangouts, ale jeśli tak, to dobrze jest rozważyć jedną z dwóch poniższych alternatyw.Signal - prawdopodobnie najbezpieczniejszy komunikator internetowy. | Źródło: mat. własne Signal - komunikator z szyfrowaniem end-to-end zarówno wiadomości tekstowych, jak i rozmów audio i wideo. Poleca go sam Elon Musk. Telegram - równie popularny jak Signal komunikator oferujący szyfrowanie end to end oraz weryfikację dwuetapową. Z racji swoich rosyjskich korzeni wielu może podchodzić doń sceptycznie. W przeciwieństwie do Signal, Telegram gromadzi niewielką ilość danych.Pobieranie aplikacji spoza Google Play jest możliwe, choć sytuacja jest dość skomplikowana. Mógłbym polecić APKMirror i Aptoide, jednakże są to serwisy na dwójnasób skompromitowane. Aptoide zaliczyło bowiem wyciek danych ponad 20 milionów użytkowników w ubiegłym roku, a na APKMirror nie brakuje aplikacji z malware w swoim kodzie... Jeśli miałbym wskazać alternatywę dla Google Play, poleciłbym Huawei AppGallery, ale dla niektórych może to oznaczać wpadanie z deszczu pod rynnę. :) Być może warto korzystać z APKMirror i Aptoide w rozważny sposób?Źródło: mat. własny