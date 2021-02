Apple ułatwi odblokowanie iPhone'a podczas noszenia maski

Jest małe „ale”.





iOS 14.5 z łatwiejszym odblokowaniem iPhone’a





Posiadacze smartfonów Apple korzystających z technologii Face ID do odblokowania ekranu nie mają łatwego życia podczas pandemii – przy zakrywaniu twarzy za pomocą maseczki r. O ile w przypadku jednorazowego odblokowania tego typu sytuacja nie jest uciążliwa, to może dawać się we znaki, kiedy często korzystamy z telefonu.Apple wyszło naprzeciw posiadaczom iPhone’ów i od. Warunkiem do skorzystania z nowej funkcjonalności jest konieczność posiadania zegarka Apple Watch.Nowa aktualizacja do iOS 14.5 ułatwi użytkownikom odblokowanie urządzeń z jabłkiem w logo. W tym przypadku Apple chce zaoferować. Sam zegarek będzie musiał być połączony w parę z telefonem, a funkcjonalność zadziała bardzo podobnie, jak w przypadku komputerów Mac. Po odblokowaniu ekranu smartfona, Apple Watch powiadomi użytkownika, iż sam smartfon został odblokowany.Zakupy w App Store i iTunes nadal będą wymagały dodatkowego uwierzytelnienia. W ramach dodatkowej kontroli bezpieczeństwa, użytkownicy będą także proszeni ofot. David Svichovec - UnsplashObecnie nie wiadomo czy cała funkcja związana z odblokowaniem iPhone’a z Face ID przy pomocy zegarka założonego na rękę będzie działała sprawnie. Oprogramowanie iOS 14.5, tak więc zanim pojawi się na smartfonach użytkowników na całym świecie minie jeszcze trochę czasu.iOS 14.5 oprócz wspomnianej nowości przynosi także inne usprawnienia, takie jak między innymi blokadę śledzenia aplikacji orazNiestety osoby nie posiadające zegarka od Apple będą musiały w tym przypadku korzystać ze starszych metod na odblokowanie ekranu.Źródło: TheVerge / fot. Alwin Kroon - Unsplash