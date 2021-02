Google: sekcja „Discover” z obsługą hashtagów

Hashtagi zawitają do kolejnej usługi Google

Hashtagi to element wręcz obowiązkowy w dzisiejszym internecie. Są one coraz popularniejszym sposobem na wyszukanie konkretnych treści i o wiele bardziej precyzyjnym od chociażby słów kluczowych. Nic więc dziwnego, że na zaimplementowanie ich do swoich usług zdecydowało się Google.Tym razem mowa o podstawowej aplikacji „Google” na urządzenia z systemem Androidem. W jej obrębie znajduje się sekcja „Discover”, gdzie odnaleźć można najciekawsze i najważniejsze wieści ze świata. Gigant z Moutain View najwyraźniej chce zwiększyć interaktywność tego rozwiązania, bowiem część użytkowników zaczęła dostrzegać pod artykułami hashtagi.Jak możemy zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu, znajdują się one nad informacją o pochodzeniu materiału oraz czasie jego publikacji.Trudno więc tak naprawdę przewidzieć pod jaką frazą należy wyszukiwać interesujące nas treści.Kliknięcie w dany hashtag docelowo przekieruje konsumenta do podstrony z listą podobnych artykułów. Trudno jednak na razie to jednoznacznie stwierdzić, gdyż nowość jest dostępna dla niewielkiej grupy osób.Jeśli tak, to trochę na nią poczekamy. Dostępność jest tak ograniczona, że można nawet domniemywać błąd i wymknięcie się hashtagów z wewnętrznych testów. Tak czy siak – usprawnienie w ten sposób sekcji „Odkrywaj” mogłoby okazać się naprawdę świetne.Źródło: 9to5google / Foto. wł, pixabay.com (ElisaRiva)