Data premiery Windows 10 21H1 ujawniona przez Microsoft

Aktualizacja Windows 10 21H1 to najbliższa duża aktualizacja systemu Microsoftu, która pozostaje jakby w cieniu wydania 21H2, któremu to na przestrzeni ostatnich tygodni poświęcaliśmy bardzo wiele uwagi. Jeśli regularnie czytasz nasz serwis z pewnością wiesz już jak wyglądają nowe Centrum Akcji nowy pasek zadań oraz jak prezentują się wyświetlane na nim w ramach sekcji "News and Interests" moduły pogodowy z informacjami drogowymi . Ta nowości zadebiutują dopiero pod koniec roku, a wcześniej oprogramowanie czekają kosmetyczne zmiany w ramach mniejszej łatki 21H1. Wiemy, kiedy zostanie udostępniona.Microsoft ma skupić się na rozwoju kluczowych elementów Windows 10 21H1 już w tym miesiącu, kiedy to członkowie programu Windows Insider z Release Preview Ring będą testowali Windows 10 build 19043 oraz nowsze. Windows 10 21H1 należy traktować raczej jako dodatek typu Service Pack, skupiający się przede wszystkim na ulepszeniach jakości i poprawkach błędów. Przy okazji jej debiutu nie pojawią się żadne nowe główne funkcje, których wprowadzenie planowane jest dopiero na październik lub listopad bieżącego roku.W nowym commicie w ramach projektu Chromium firma Microsoft potwierdziła, że pracuje nad nową wersją systemu Windows i zostanie ona upubliczniona w czerwcu 2021 roku. Oprócz daty premiery Microsoft zaznaczył również, że następna aktualizacja funkcji będzie zawierała wbudowane zabezpieczenia przed Kernel Transaction Manager (KTM). Wpis został już skasowany, ale wiecie doskonale, że w Internecie nic nie ginie.

"Wydanie Windows planowane na czerwiec 2021 roku zawiera nowe API, które może deaktywować exploity KTM. Zweryfikowano już w wewnętrznej kompilacji systemu operacyjnego, że exploit KTM nie jest już dostępny"

Czytaj także:

Co nowego w Windows 10 21H1?

Rekomendacje względem nieużywanych aplikacji

Archiwizowanie aplikacji

Łatwiejsze zarządzanie dyskami

Zmiany związane z dźwiękiem

Inne nowości

Wpis Microsoftu w ramach commitu Chromium. Został już usunięty. | Źródło: Windows Latest- czytamy.Udostępnienie poprawek w czerwcu ma sens z punktu widzenia poprzednich głównych aktualizacji. Windows 10 1903 i 2004 użytkownicy OS-u mogli pobierać z końcem maja 2019 i 2020 roku, przy czym większa liczba konsumentów mogła z nich korzystać w czerwcu.Istnieje oczywiście cień szansy na to, że Microsoft miał na myśli poprawkę Windows 10 21H2 o nazwie kodowej Sun Valley, która ma uzyskać status RTM właśnie w czerwcu.Od przyszłego roku utrzymywanie porządku w systemie Windows 10 powinno być nieco łatwiejsze. Ten będzie bowiem zalecać usuwanie konkretnych programów, plików czy danych w celu zwolnienia miejsca na dysku. Mowa o programach, plikach i danych używanych oczywiście dosyć rzadko. Listę tego typu rekomendacji będzie można znaleźć w ustawieniach dotyczących pamięci.Źródło: Windows LatestWindows 10 ułatwi utrzymywanie porządku na komputerze również poprzez tak zwaną archiwizację aplikacji, o której wspomnieliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Będzie to funkcja, za sprawą której system ma sam, automatycznie kasować nieużywane programy z dysków, zachowując jednocześnie kluczowe dane użytkownika oraz wprowadzone ustawienia. Ma być ona włączona domyślnie, ale będzie można ją z łatwością wyłączyć w menu Aplikacje i funkcje.Źródło: Windows LatestZa sprawą aktualizacji 21H1 bardziej intuicyjne ma stać się zarządzanie dyskami i ich partycjami. W opcjach dotyczących pamięci, w Ustawieniach systemu (Ustawienia -> System -> Pamięć) będziemy mogli bowiem nie tylko zobaczyć jakie typy plików zajmują ile miejsca na konkretnym dysku, ale również zmienić nazwę dysku, jego literę czy usunąć lub dodać partycje. Nie trzeba będzie zatem przechodzić w tym celu Panelu sterowania, który powoli odchodzi w niepamięć.Źródło: Windows Latest Windows 10 21H1 czytelniejsze będą ustawienia związane z urządzeniami dźwiękowymi. Konkretnie, na liście tych urządzeń ma pojawić się informacja, które z nich jest urządzeniem domyślnym. Poza tym, klasyczny mikser głośności zyska odnośnik przenoszący użytkowników do ustawień Preferencji głośności i urządzeń aplikacji.Źródło: Windows LatestNa tym zmiany, które czekają Windowsa 10, się nie kończą. Aktualizacja 21H1 ma wprowadzić też nową kolumnę do Menedżera zadań – kolumnę pokazującą architekturę konkretnego procesu (x64, x86, xARM64), opcję bezpośredniej konfiguracji DNS z aplikacji Ustawienia oraz wbudowany protokół DOH (DNS-over-HTTPS), wykluczający potrzebę konfigurowania jego ustawień dla każdej z przeglądarek.Jak podobają się Wam nadchodzące nowości? Moim zdaniem jest na co czekać. Oby wraz z aktualizacją 21H1 Microsoft nic nie zepsuł, jak to ma w zwyczaju.Źródło: Microsoft