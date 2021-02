W końcu! Google Chrome zapisze i zapamięta hasła z iCloud

Nadeszła ulga.





Oprócz samej aplikacji iTunes, ogromnym plusem korzystania z rozwiązań Apple jest możliwość synchronizowania plików, zdjęć, wiadomości pocztowych czy też haseł zapisywanych bezpośrednio w chmurze iCloud. Niestety osoby, które posiadają urządzenia mobilne z jabłkiem w logo oraz komputer z systemem Windows mogą mieć problem. Hasła zapisane na smartfonie nie zapamiętują się w przeglądarce Chrome – a ta jak powszechnie wiadomo jest popularniejsza od Safari.Apple po cichu wydało, które pozwala na połączenie konta iCloud oraz korzystanie z tak zwanego „pęku kluczy” zapisującego hasła do witryn i usług. Co najlepsze, dzięki temu rozszerzeniu będzie można dodawać nowe hasła bezpośrednio do pęku, który będzie synchronizował się z tabletem Apple lub iPhonem. Hasła iCloud umożliwiają również tworzenie silnych haseł, kiedy akurat brakuje nam pomysłu na to, jak moglibyśmy w odpowiedni sposób zabezpieczyć konto.Oprócz wydania specjalnego rozszerzenia dla przeglądarki Chrome, Apple zaktualizuje także aplikację iCloud dla systemu Windows. Od wersji 12.0 w programie pojawi się specjalna zakładka oznaczona jako „hasła”, która pozwoli podejrzeć pęk kluczy zapisany na sprzętach amerykańskiego producenta. Całość zapewnia dostęp do haseł, któreTo spore ułatwienie. Warto pamiętać, iż aby skorzystać z nowego rozszerzenia od Apple dla przeglądarki Chrome – trzeba posiadać aplikację iCloud zainstalowaną bezpośrednio na komputerze. W tym przypadku nie zadziała sama wtyczka do przeglądarki, bowiem wymaga ona dodatkowej weryfikacji ze strony samego programu.Amerykanie jednak w bardzo skuteczny sposóbŹródło: Chrome Web Store / fot. Charles Deluvio - Unsplash