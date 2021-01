Dlaczego ekran śmierci jest niebieski? Historia BSOD

Tajemnica rozwiązana. Tajemnica rozwiązana.



Blue Screen of Death. Niebieski ekran śmierci. BSoD. Niezależnie od tego jak go nazywasz, brzmi groźnie. Żargonowe pojęcie powstałe na przełomie lat 80' i 90' XX wieku nawiązuje tak naprawdę do jeszcze starszego określenia, którym był... Black Screen of Death. Nikt nie lubi BSOD-ów, bowiem są one związane z najpoważniejszymi błędami systemów operacyjnych Windows. Skąd tak naprawdę się wzięły i dlaczego niebieski ekran śmierci jest niebieski?



Historia Blue Screen of Death

Niebieskie ekrany związane z błędami pojawiały się już w systemach Windows 1.x i Windows 2.x. Gdy na przykład Windows odnalazł nowszą wersję DOS niż ta, której się spodziewał, wyświetlał na niebieskim ekranie komunikat "Incorrect DOS version" oraz listę załadowanych modułów jądra. Błąd ten był aktywowany przez bug i nie był ekranem prezentowanym w wyniku krytycznego błędu - stąd też nie można traktować go raczej w kategorii "protoplasty" dzisiejszych BSOD-ów. W sytuacji krytycznego błędu system zawieszał się lub przechodził do DOS.



W systemie Windows 3.x zadebiutowało coś, co zaczęto z czasem określać mianem Black Screen of Death, czyli czarnego ekranu śmierci. Wyświetlał się on użytkownikom w sytuacjach, gdy aplikacje DOS-owe nie były w stanie poprawnie wystartować. Gdy system odmawiał posłuszeństwa, w niektórych przypadkach pojawiał się jako komunikat w DOS, z poziomu którego dało się uruchomić OS. W innych, komputer zawieszał się, a użytkownikowi pozostawało jego ręczne ponowne uruchomienie - za pomocą przycisku reset. Wallace McClure z ASP.net twierdzi, że określenie Black Screen of Death wymyślił Ed Brown, technik z działu IT firmy Coca-Cola Company, w trakcie raportowania problemów związanych z apką WordPerfect.



Co ciekawe, w Windows 3.1 istniał niebieski ekran menadżera zadań, wywoływany za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete i nie był związany z błędami.