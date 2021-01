Mapy Google ze świetną funkcją. Korzystanie ze Street View będzie przyjemniejsze

Nadchodzi podzielony ekran.





Mapy Google ułatwią wirtualne zwiedzanie

Źródło: 9to5google

Spora część świata nadal znajduje się pod kluczem, co niestety utrudnia podróżowanie, a nawet planowanie wyjazdów. Google zdaje się jednak powoli przygotowywać funkcje , które mogą okazać się zbawienne w momencie zniesienia tzw. lockdownów.Tym razem zmiany dotyczą popularnych Map. Część użytkowników zaczęła dostrzegać u siebie interesującą nowość w obrębie Street View.poprawiającym nieco orientację w terenie. Na jakiej zasadzie on działa?Po przeniesieniu pinezki w wybrane przez siebie miejsce, w górnej części interfejsu pojawi się rzeczywisty widok, a w dolnej mapa z aktualnym położeniem użytkownika oraz punktami, gdzie inni wykonali zdjęcia sferyczne. Taka opcja może nie tylko pomóc w odnalezieniu się w chaotycznym środowisku, ale takżePosłuży do tego ikona strzałki znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu. Mówimy więc o zupełnie nieinwazyjnej nowości, która raczej powinna spodobać się większości użytkownikom. Jej dostępność jest jednak dosyć ograniczona.Osoby korzystające z Map z poziomu komputera zaznajomieni są z podobną funkcją od dawna. Teraz trafia ona powoli do konsumentów użytkujących usługę na Androidzie – wszyscy powinni otrzymać ją. Na razie nie pojawił się nikt, kto by potwierdził obecność podzielonego widoku na iOS.Źródło: 9to5google / Foto. Google