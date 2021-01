Nvidia GeForce Now uruchomimy wszędzie. Już też w Chrome, na Apple M1 czy Linuxie

Opcja "Chromebook" działa już też na przeglądarce Chrome w Windowsie, Linuxie i macOS / foto. Instalki.pl Opcja "Chromebook" działa już też na przeglądarce Chrome w Windowsie, Linuxie i macOS

System Nvidii, który wystartował komercyjnie na początku 2020 roku, można było na razie uruchamiać na PC z Windowsem (), smartfonach i tabletach z Androidem (), smart telewizorach i przystawkach z Android TV (jeśli nawet nie ma ich na liście wspieranych, to instalując np. wyciągnięty przez nas z własnego telefonu plik APK), iPhonach oraz iPadach (przez przeglądarkę Safari), Chromebookach i Chromeboxach, a także komputerach od Apple ().Istnieją też nieoficjalne metody na włączenie Nvidia GeForce Now na Linuxie czy w przeglądarce Google Chrome za pomocą wtyczek stworzonych przez społeczność (jak chociażby GeForce Now Web Enabler). O ile firma zapowiadała wsparcie dla Linuxa, tak nie podawała czy chodzi o odrębny program czy np. powtórzenie metody z Chromebookami i iPhonami dzięki przeglądarce internetowej. Wydaje się, że właśnie dostaliśmy odpowiedź, bo można już beż uciekania się do niestandardowych metod po prostu wejść na dedykowaną stronęprzez przeglądarkę Chrome i używać GeForce Now. Także na Linuxie. Ewentualnie przejść do działu pobierania na stronach GeForce Now i kliknąć w Chromebook, co obecnie działa też po prostu z przeglądarką Chrome, a niekoniecznie tylko dla ChromeOS.Sprawdziłem funkcjonowanie na przeglądarce Chrome w Windowsie 10 oraz na Chromium pod jedną z dystrybucji Linuxa i wszystko działało dobrze. Portal The Verge donosi też o poprawnej współpracy na komputerach Apple z macOS, również tych wyposażonych w układ Apple M1. Takim sposobem Nvidia obeszła problem i zamiast przygotowywać specjalne wersje aplikacji, po prostu udostępniła oficjalną obsługę w przeglądarce internetowej Google Chrome. Z naszej bazy pobierzecie