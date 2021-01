AIDA64 Extreme za darmo. Gratka dla miłośników benchmarków

AIDA64 Extreme - licencja dożywotnia za darmo

Jak odebrać AIDA64 Extreme za darmo?

Dziś w sieci pojawiły się nie jedna, a dwie okazje, wkoło których trudno jest przejść obojętnie. Pierwszą z nich, dotyczącą gry Ultimate Epic Battle Simulator za darmo , opisał dla Was Jan. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co wygra: 104 kangury czy Chuck Norris, prawdopodobnie jest to propozycja dla Ciebie. Druga z nich dotyczy rewelacyjnego i cenionego narzędzia diagnostycznego AIDA64 Extreme, umożliwiającego łatwą identyfikację komponentów, oprogramowania, a nawet testowania wydajności komputera. Wyceniany na ok. 145 złotych program możesz otrzymać teraz za 0 złotych.AIDA64 Extreme to następca lubianego programu EVEREST Ultimate Edition. To jedno z najlepszych i najbardziej rozbudowanych narzędzi diagnostycznych, na które uwagę zwrócić powinni zwłaszcza miłośnicy overclockingu. Dzięki niemu sprawdzicie wydajność PC-ta przed i po podkręcaniu, zdiagnozujecie ewentualne problemy i będziecie monitorować pracę czujników (temperatury, napięcia, prędkości obrotowej wentylatorów) w czasie rzeczywistym, w bardzo przejrzysty sposób.W ramach najnowszej promocji otrzymasz darmową dożywotnią licencję na jeden komputer osobisty. Ponadto, będziesz mógł korzystać z aktualizacji do nowych wersji do 10 czerwca 2023 roku. Jedyny mankament to brak wsparcia technicznego, ale... cóż, z pewnością się bez niego obejdziesz. Pobierz AIDA64 Extreme z naszej bazy plików i zainstaluj program. Jeśli proces pobierania nie wystartuje automatycznie, kliknij prawym przyciskiem myszy na napis "kliknąć tutaj" lub "mirror #1" i wybierz "Otwórz link w nowym oknie".Przejdź pod ten adres i skopiuj swój kod w sekcji "Step 2" -> Product Key, naciskając +, celem jego ujawnienia.Uruchom AIDA64 Extreme i na ekranie powitalnym kliknij na "Wprowadź klucz produktu", wpisując po tym otrzymany klucz. Jeśli uruchomiłeś wcześniej aplikację, wybierz zamiast tego "Pomoc" -> "Wprowadź klucz produktu".Pamiętajcie, że licencja przeznaczona jest tylko do użytku domowego. Miłego korzystania i owocnego podkręcania, o ile planujecie wykorzystać AIDA64 Extreme m.in. do takich celów.Źródło: Pepper