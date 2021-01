Telegram ułatwi przenoszenie konwersacji z WhatsApp

Przejście z WhatsAppa na Telegram będzie prostsze

Źródło: Telegram

Kontrowersje, które narosły wokół aplikacji WhatsApp (i ogólnie Facebooka) spowodowały nagły przypływ nowych użytkowników do innych komunikatorów. Jednym z nich jest Telegram stanowiący chyba najpopularniejszą alternatywę dla usług społecznościowego giganta.Nic więc dziwnego, że deweloperzy odpowiedzialni za Telegram nie chcą, by konsumenci powracali na WhatsAppa . Z tego też powodu ogłoszono funkcję pozwalającą na eksport zapisanych czatów indywidualnych oraz grupowych zarówno z WhatsAppa, jak i Line oraz KakaoTalk.Cały proces został przedstawiony na poniższym GIF-ie. Na Androidzie należy uruchomić WhatsAppa, kliknąć w ikonę „Menu”, a następnie „Więcej”. Tam będzie obecna opcja eksportu danych. Podobne kroki należy poczynić z wersją usługi na system iOS.Co ważne,– niezależnie od tego, kiedy były prowadzone. Nie ma więc ograniczeń, co z pewnością spodoba się większości użytkownikom. Wszystkie wiadomości oznaczone będą także oryginalnymi sygnaturami czasowymi, co także jest na plus.Telegram ostrzega jednak, że większość konwersacji (wraz z multimediami) zapisze się w chmurze. Niektórzy mogą uznać to za mało bezpieczną opcję, lecz osoby odpowiedzialne za aplikację twierdzą, że nie mają wglądu do jakichkolwiek wiadomości.Nowa aktualizacja komunikatora Telegram to także zwiększona kontrola nad historią czatu i połączeń, ulepszone funkcje audio oraz zestaw nowych animacji. Jeśli z pewnych powodów nie zamierzasz korzystać z Telegrama, to przejrzyj nasze propozycje innych komunikatorów Źródło i foto: Telegram