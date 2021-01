Spotify zasugeruje piosenki na podstawie emocji i akcentu użytkownika

Spotify zaproponuje piosenki na podstawie naszego głosu

Żyjemy w czasach, gdzie sztuczna inteligencja dosyć mocno wpływa na nasze wirtualne życie. Jakikolwiek krok poczyniony w sieci powoduje m.in. dopasowanie reklam, filmów czy artykułów pod nasze wyszukiwania. Najnowszy wniosek patentowy złożony przez Spotify nieco rozszerza możliwość ingerencji SI w to, co nam się wyświetli.„Najnowszy” to może złe określenie. Wniosek został bowiem przesłany w 2018 roku, lecz dopiero kilka dni temu został zatwierdzony. Spotify przedstawia za jego pośrednictwem technologię wykorzystującą nagrania mowy użytkowników i szum tła do polecenia konsumentom określonej muzyki czy podcastów. Brzmi dosyć przerażająco, prawda?„Nagrania mowy” brzmią dość ogólnie. Nie chodzi tu o język jakim się posługujemy, ale np. intonację, akcent i rytm.Ba! Stwierdzi nawet gdzie się znajdujemy i czy jesteśmy sami, czy w grupie osób.Oczywiście wszystko wydaje się naprawdę świetne jeśli spojrzymy tylko przez pryzmat rozwoju technologii. Z etycznego punktu widzenia jest to oczywiście nieco bardziej skomplikowane i raczej

U.S. Patent 10,891,948 by Pitchfork News



Złożyliśmy wnioski patentowe dla setek nowości i regularnie składamy nowe zgłoszenia. Niektóre z tych patentów staną się częścią przyszłych produktów, a inne nie. Naszą ambicją jest stworzenie najlepszych wrażeń dźwiękowych, ale w tej chwili nie mamy żadnych informacji do przekazania.

Nie wiadomo też czy Spotify w ogóle zdecyduje się na wdrożenie opisanych algorytmów. Mamy do czynienia z patentem (jednym z wielu), które mogą być skreślone z listy planów nawet już teraz. Redakcja portalu Pitchfork skontaktowała się ze streamingowym gigantem, który stwierdził, że:Źródło: Pitchfork / Foto. Spotify